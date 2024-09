Em Gurupi, Polícia Civil prende homem investigado por crime de latrocínio de personal trainer

Homem foi encaminhado para a Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição da Justiça

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), efetuou, na manhã desta quinta-feira, 12, a prisão de Gilvan Pereira de Moraes Nóia, de 33 anos, pela prática do crime de latrocínio consumado, na qual vitimou Pedro Henrique Santos, no último sábado, 7, em Gurupi.

A ação foi coordenada pelo delegado José Júnior e realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi. O mandado foi emitido com base nas investigações iniciadas imediatamente após o crime. A equipe da Unidade Especializada coletou depoimentos de testemunhas e reuniu as evidências e, após uma investigação minuciosa, G.P.M. foi localizado.

O delegado destaca que a prisão preventiva visa não apenas garantir a responsabilização do investigado, mas também proteger a comunidade de possíveis novos riscos.

“A ação da 3ª DHPP, que resultou na prisão desse homem, é de grande relevância, pois trata-se de um crime grave, onde a vítima foi a óbito em decorrência do crime cometido. A prisão preventiva é uma medida essencial para assegurar a responsabilização do acusado e para proteger a comunidade”, explica.

Após os procedimentos legais cabíveis, G.P.M. foi encaminhado para a Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

De acordo com as diligências realizadas, Pedro Henrique estava limpando a calçada de sua residência quando foi agredido pelo investigado com um pedaço de madeira. O homem fugiu do local imediatamente após cometer o crime.

Na ocasião, a vítima estava em posse do seu telefone celular e utilizava fones de ouvido sem fio, que inicialmente não foram localizados. O aparelho telefônico foi encontrado na residência do investigado, mas os fones não.

Após o crime, Pedro foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar em Gurupi, mas dada a gravidade dos ferimentos foi transferido para uma unidade hospitalar em Palmas, onde foi a óbito na última segunda-feira, 9.

