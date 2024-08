Em lançamento de candidato a vereador Alex da Exclusiva, membros do governo estadual são vistos no mesmo palanque com Josi Nunes em Gurupi, apesar da indefinição do Governador na cidade

da redação

As movimentações políticas em Gurupi, para as eleições municipais de 2024, seguem com várias especulações. Mesmo sem um posicionamento oficial do governador sobre o apoio a qualquer candidato a prefeito, integrantes do governo estadual foram vistos no mesmo palanque da prefeita Josi Nunes durante o lançamento da campanha do candidato a vereador Alex da Exclusiva (Republicanos). O evento aconteceu na última sexta-feira (30) no cento da cidade. Fontes próximas ao governo afirmam que as presenças dos membros no evento foram motivadas por suas ligações com o Republicanos, uma vez que o candidato Alex da Exclusiva pertence ao partido, mas não necessariamente refletem um apoio institucional à prefeita Josi Nunes.

Entre os presentes, estavam o Secretário Executivo da Educação e presidente do Republicanos de Gurupi, Edinho Fernandes, que chegou a sair antes da chegada da prefeita; o Diretor do Hospital Regional de Gurupi, Fernando Mota; e o Diretor da Diretoria Regional de Educação (DRE), Pakalolo. A presença dessas autoridades chamou a atenção, já que o governador não declarou apoio a nenhum candidato a prefeito de Gurupi até o momento, mantendo um posicionamento de neutralidade no cenário eleitoral da cidade.

Enquanto o governador mantém o silêncio sobre sua posição na corrida eleitoral de Gurupi, os bastidores continuam agitados, e cada movimentação é acompanhada de perto pelos eleitores e analistas políticos.