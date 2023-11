Em meio ás denúncias envolvendo o secretário de Educação, prefeita Josi Nunes anuncia que “todos dos secretários” postulante de cargo eletivo em 2024 devem entregar os cargos até dia 31

Por Wesley Silas

A nota da prefeitura acontece no momento em que o secretário de Educação e vereador licenciado, Davi Abrantes, enfrenta várias denúncias. E, com seu retornou à Câmara ele poderá explicar sobre as denúncias, muitas delas feitas pela vereadora Débora Ribeiro.

“A prefeita Josi Nunes comunicou hoje a todos os secretários que os postulantes a cargo eletivo no ano que vem, devem entregar os cargos até 31 de dezembro desse ano”.

Conforme a nota, “a intenção da Prefeita com essa medida é a não interrupção dos trabalhos que estiverem em andamento e que o novo gestor tenha o tempo necessário para o conhecimento da estrutura administrativa e também tenha total controle do orçamento da pasta do início ao fim de 2024”

Convocado a prestar informações na Câmara

Contudo, denúncias envolvendo Abrantes, motivou o vereador Ivanilson Marinho convoca-lo para explicar sobre denúncias de supostas malversação de recursos públicos de verbas do Governo Federal por meio do Fundeb.

A iniciativa é do vereador Ivanilson Marinho oferece oportunidade do secretário fazer sua defesa.