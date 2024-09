Em nota: Josi Nunes denuncia práticas Eleitorais abusiva e reforça compromisso com campanha ética em Gurupi

Em nota à imprensa, a candidata “critica estratégias difamatórias e reafirma foco em propostas para o desenvolvimento da cidade”

por Redação

A candidata à prefeitura de Gurupi, Josi Nunes, do União Brasil, emitiu uma nota à imprensa expressando indignação com os recentes episódios de difamação ocorridos durante a campanha eleitoral. Segundo Josi, a cidade amanheceu com panfletos caluniosos espalhados pelas ruas, simbolizando o que ela descreve como “política suja e ultrapassada”. Além disso, relata o furto e destruição da bicicleta de um de seus apoiadores, classificando o ato como um grave crime e afronta.

Na nota, Josi critica a ausência de debates construtivos e propostas concretas por parte dos adversários, enfatizando que suas campanhas têm se limitado a ataques pessoais e agressões verbais, tanto em propagandas quanto em eventos públicos. Ela questiona a capacidade de seus opositores de tratar uma mulher com o respeito devido, destacando essa postura como um sinal de desespero e incompetência.

A candidata reiterou ainda o seu compromisso em conduzir uma campanha pautada por propostas viáveis e pela consolidação das conquistas já obtidas em Gurupi. Ela apela aos cidadãos para não aceitarem a calúnia e a desordem como táticas políticas, insistindo que a cidade merece um futuro melhor e uma campanha baseada no respeito e na dignidade.

Josi Nunes conclui sua mensagem afirmando que a política limpa deve prevalecer, e que Gurupi deve continuar sua trajetória de crescimento com orgulho e ética, em benefício de todos os seus habitantes.