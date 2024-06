Em nota, Josi repudia declaração de Fortes sobre destinação de emendas para Gurupi: “informações inverídicas”

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), fez uma nota repudiando às declarações do deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) sobre as destinações de emendas ao município. Pré-candidato a prefeito, o parlamentar disse em entrevista preferir não enviar recursos diretamente ao Paço por “por não confiar na gestão.

“Recebi com espanto e total indignação as declarações feitas pelo deputado estadual Eduardo Fortes à imprensa, ao afirmar que não enviará emendas parlamentares para Gurupi e apresentar informações inverídicas sobre a destinação de recursos públicos provenientes de emendas, obras e projetos na cidade.

Como gestora e cidadã, tenho o dever de vir a público apresentar a VERDADE sobre os fatos e comprovar mais uma vez quem tem compromisso com o povo da nossa Gurupi.

1º – A destinação de R$ 6 milhões de autoria do senador Irajá, sendo R$ 4 milhões para a construção da nova sede do SAMU e R$ 2 milhões para revitalização do parque Mutuca, é resultado da articulação direta feita por mim, como Prefeita de Gurupi, com o Senador da República, não tendo qualquer atuação do deputado Eduardo Fortes, que jamais participou de reunião comigo sobre o assunto e nem comigo e o Senador. Portanto, não é verdade que este recurso tenha sido viabilizado por Eduardo.

Não existe na Prefeitura de Gurupi qualquer documento encaminhado pelo deputado informando sua iniciativa a respeito desse assunto. Soa estranho neste momento pré-eleitoral, o parlamentar tão apegado a holofotes, tratar de um tema que jamais foi assunto de suas ações anteriormente. Isso demonstra seu desespero em apropriar-se de ações das quais nunca fez parte.

O processo para a obra do novo SAMU está em fase de licitação e a revitalização do Parque Mutuca será feita após a construção da drenagem do córrego Mutuca, para evitar qualquer dano após a revitalização.

2º – O próprio deputado se contradiz quando, num dia afirma não ter encaminhado recursos de suas emendas para Gurupi, e no outro afirma ter articulado um volume de R$ 10 milhões. E por que somente vem a público neste momento pré-eleitoral, tema jamais tratado pelo parlamentar que tanto faz questão de ver suas ações divulgadas? Em um dia o deputado fala em campanha limpa, no outro vem divulgar informações inverídicas e críticas sem fundamento e não apresenta qualquer proposta para o futuro da cidade.

3º – Mesmo com quase dois anos de mandato e tendo direito a destinar R$ 7 milhões de reais por ano em emendas parlamentares e tendo recebido inúmeras solicitações de minha autoria, o deputado Eduardo Fortes jamais encaminhou recursos de suas emendas individuais para a gestão municipal implementar melhorias para a população, mesmo tendo recebido 11.566 votos do povo de Gurupi nas últimas eleições. E agora se propõe a disputar a eleição como pré-candidato a Prefeito, mas cadê o compromisso e cuidado com os gurupienses?

4º – Cabe destacar que os R$ 50 mil que a Prefeitura recebeu em emenda parlamentar para aquisição de coleiras repelentes para cães, foram de autoria do deputado Léo Barbosa, esse recurso sim a pedido de Eduardo Fortes. Informo ainda que o encoleiramento é uma ação contínua da nossa gestão como forma de combater a leishmaniose (calazar), além dos investimentos e melhorias realizados no Centro de Controle de Zoonoses.

5º – Causa espanto e perplexidade as declarações do deputado ao acusar de inércia uma gestão que está investindo cerca de R$ 200 milhões em obras na cidade. Isso ainda no primeiro mandato, algo inédito na história de Gurupi. Desafio o deputado a encontrar no Brasil, uma cidade do porte de Gurupi que tenha conseguido o volume de recursos que obtivemos através de um grande trabalho de articulação e bons projetos, que agora estão sendo convertidos em obras que estão mudando pra melhor a vida das pessoas. E isso só é possível devido a meu bom relacionamento com a bancada federal e no Governo Federal. Resultado de uma história construída com muito trabalho, honestidade e verdade. Bem ao contrário do que o pré-candidato tenta fazer agora com a invenção de uma narrativa que não se sustenta.

Os recursos federais estão sendo direcionados para áreas estratégicas como educação, saúde e infraestrutura, transformando a realidade de Gurupi. Um exemplo é a Via da Integração Governador Siqueira Campos, cuja construção foi viabilizada por minha articulação junto ao senador Eduardo Gomes e ao deputado federal Carlos Gaguim, parceiros nessa transformação vivida por Gurupi.

O atual projeto de recuperação da malha asfáltica na cidade é outro destaque dos grandes feitos que tenho alcançado. Serão cerca de 300 km de recapeamento. Esse empreendimento conta com um significativo apoio por meio de emendas da senadora Professora Dorinha, do deputado federal Carlos Gaguim e do ex-deputado Osires Damaso.

7º – Me entristece presenciar esse tipo de política de ataques e mentiras, isso mostra desespero do adversário. E pensar que há pouco mais de um mês, o deputado fazia parte da minha gestão e defendia os pontos nos quais hoje critica de forma gratuita e desonrosa. Quando não se tem argumentos e nem feitos para se mostrar parte-se para o ataque, como o que vem sendo feito pelo deputado. Minha resposta a tudo isso é trabalho e mais trabalho.

Estamos executando o maior volume de obras da história de Gurupi. Viabilizamos o aumento de 150% no número de empresas no Parque Agroindustrial. Melhoramos a economia, temos educação de qualidade e saúde com inúmeros avanços. Tudo isso é feito com verdade, compromisso e honestidade. Nunca explorei a pobreza dos mais necessitados e fiz disso uma bandeira, como tenho visto por aí. Nas ações sociais, tenho dado dignidade a cada família para que realizem seus sonhos.

8º – Tenho orgulho da minha trajetória como gestora, colhendo os frutos do meu trabalho. Nunca me envergonhei do que fiz ou disse. Como servidora do povo de Gurupi, sempre busquei o melhor para todos, garantindo cuidados desde o nascimento. Como deputada federal, sempre destinei recursos, independentemente de ser situação ou posição à gestão, pois o meu objetivo é o bem comum. É a cidade e não a promoção pessoal.

9º – Espero que o pré-candidato foque em propostas para Gurupi. E o aguardo em todos os debates da campanha, para que frente a frente possamos mostrar a VERDADE e quem é quem para o povo de Gurupi.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi