Em reunião com líderes esportivos, Eduardo Fortes promete investimentos no esporte e apoio as categorias de base em Gurupi

O candidato à prefeitura de Gurupi, Eduardo Fortes, e seu vice, Juarez Moreira, participaram de uma reunião com líderes do esporte da cidade, onde discutiram o fortalecimento do setor esportivo local, com ênfase no futebol e em outras modalidades. O candidato apresentou suas propostas para a área, prometendo uma reestruturação.

Por Redação

Segundo Eduardo Fortes, a Secretaria Municipal de Esporte enfrenta sérios problemas, funcionando atualmente sem orçamento adequado e sem uma gestão eficiente. “A Secretaria hoje é um cabide de emprego, com pessoas que não têm experiência ou envolvimento na área esportiva”, declarou o candidato, apontando a falta de recursos para materiais esportivos, viagens e patrocínios como barreiras para o desenvolvimento do esporte em Gurupi.

Propostas

O candidato destacou que o esporte local necessita de um orçamento que venha atender as necessidades dos atletas, especialmente nas categorias de base. Fortes prometeu destinar, no mínimo, três milhões de reais para o setor, visando a aquisição de materiais esportivos, a organização de torneios regulares e o apoio logístico para competições fora da cidade.

“Hoje, quando nossos atletas precisam competir fora de Gurupi, são obrigados a fazer rifas e pedir dinheiro para alugar ônibus ou vans. Isso é inadmissível. A Prefeitura tem que ter essa estrutura”, afirmou Fortes. Ele também ressaltou a importância de oferecer bolsas para atletas, algo que, segundo ele, atualmente não existe no município.

O candidato Eduardo Fortes é conhecido pelo seu apoio ao esporte local, especialmente através do projeto social “Atleta do Amanhã”, que promove eventos esportivos nos bairros de Gurupi e, segundo o candidato, ajuda a fomentar a economia local ao gerar oportunidades para vendedores de alimentos e bebidas.

Agenda de campanha intensifica-se na reta final

Após a reunião com os líderes esportivos, Eduardo Fortes e Juarez Moreira seguiram com sua agenda de campanha, participaram de outras nove reuniões com candidatos a vereador pela coligação. À medida que a campanha se aproxima da reta final, Fortes tem intensificado suas atividades, apresentando suas principais propostas à população de Gurupi.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim