Em reunião no setor Bela Vista, Eduardo Fortes comenta Plano de Governo com a presença de Laurez que não poupa criticas a gestão de Josi Nunes

Da redação

Em agenda de campanha, a coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ realizou uma grande reunião na noite desta quinta-feira, 05, no setor Bela Vista, em Gurupi, onde discursos de renovação marcaram a reunião. O encontro contou com a presença dos candidatos a prefeito Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira, candidato a vereador pela coligação, além autoridade políticas como o deputado federal Alexandre Guimarães, o vice-governador Laurez Moreira e o deputado estadual Gutierres Torquato, que reforçaram seu apoio à candidatura de Fortes.

Os discursos carregados de emoção relembraram as grandes mudanças que o bairro passou com a gestão direcionada por Laurez Moreira, e os projetos de revitalizações prometidas por Eduardo Fortes no compromisso com a transformação da cidade.

O deputado Alexandre Guimarães enfatizou a necessidade de uma campanha limpa e baseada no compromisso com a verdade, enquanto Gutierres Torquato enalteceu as ações sociais de Fortes mesmo sem mandato, ressaltando sua proximidade com a população de Gurupi. Juarez Moreira, por sua vez, destacou a trajetória de Fortes como defensor dos interesses da comunidade.

O vice-governador Laurez Moreira foi enfático em suas críticas à gestão atual, apontando falhas em projetos de habitação e infraestrutura. “Precisamos de um prefeito que entenda as necessidades da população. A gestão municipal promete casas populares no programa eleitoral, teve oportunidade de entregar nesses três e meio, mas nada foi entregue. Não podemos confiar em quem já demonstrou que não tem compromisso com Gurupi”, criticou Laurez, pedindo aos moradores que confiem em Fortes para dar continuidade aos projetos de revitalização e infraestrutura na cidade.

Eduardo Fortes, em seu discurso, comprometeu-se a melhorar a saúde pública e a infraestrutura de Gurupi, afirmando que sua gestão será marcada pela eficiência e proximidade com a população. “A responsabilidade de transformar Gurupi é nossa. Vamos melhorar a saúde, reabrir postos de saúde e garantir que a população tenha o atendimento digno que merece”, prometeu.

O candidato a prefeito de Gurupi, finalizou sua fala com um apelo aos eleitores para acreditarem em seu projeto político. Fortes destacou que seu compromisso é com a verdade e com a transformação da cidade, garantindo que seu plano de governo é realista e voltado para as necessidades da população.

“Analisem nosso programa eleitoral, nosso plano de governo, e vão perceber que não tem mentiras. Eu não aceitei o desafio de deixar meu mandato de deputado estadual para ser prefeito de Gurupi para depois passar vergonha”, declarou Fortes, reafirmando sua determinação em promover melhoras em todas as áreas.

Ao final do evento, a equipe de campanha, conhecida como “Família 55”, organizou um mutirão de limpeza no local, reforçando o compromisso dos candidatos com a responsabilidade e a organização, mostrando que a transformação começa com pequenos gestos.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim