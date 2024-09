Em sabatina da ACIG, Eduardo Fortes diz que altas taxas de impostos tem atrapalhado o desenvolvimento de Gurupi

Além da reforma tributária local, outras propostas apresentadas pelo candidato foram a criação do ProUni Municipal, Casa da Mulher Brasileira, Apoio ao Empreendedorismo Feminino com incentivo de R$ 1.500 para mulheres iniciarem seus próprios negócios, Cartão Farmácia para Idosos de R$ 300 para a compra de medicamentos em farmácias de Gurupi, nova UPA e ampliação da Clínica da Mulher, promovendo melhorias na saúde municipal.

Por Redação

Na sabatina promovida pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), nesta sexta-feira (27), o ponto central foi o desenvolvimento econômico da cidade, com destaque para as altas taxas de impostos municipais cobradas pela atual gestão da prefeita Josi Nunes. O tema, amplamente debatido por Eduardo Fortes, que fez da reforma tributária local uma de suas principais bandeiras, revelou a disparidade entre o discurso da prefeita e a realidade enfrentada pelos cidadãos e empresários gurupienses.

Eduardo Fortes foi firme ao criticar a atual carga tributária que sufoca os contribuintes, incluindo o IPTU, as taxas de lixo e de iluminação pública. Eduardo se comprometeu a reduzir o IPTU e eliminar as taxas de lixo e iluminação, argumentando que tais cobranças estão afastando novos investimentos da cidade.

“O cidadão gurupiense está sendo penalizado por impostos abusivos, e isso está freando o nosso desenvolvimento econômico. Vou resolver isso com uma reforma tributária que vai atrair novos empresários e investimentos”, afirmou.

Por outro lado, Josi Nunes insiste em afirmar que não houve aumento nos impostos. Porém, a prefeita parece estar desconectada da realidade. Quem paga a conta sabe o peso que esses tributos impõem no orçamento familiar e empresarial. Sem contato direto com a população, Josi parece viver numa bolha, insistindo que “está tudo bem”, enquanto os moradores de Gurupi lutam para arcar com impostos exorbitantes.

*Alface

Um ponto negativo do evento ficou por conta de apoiadores de Josi Nunes. No início e durante a sabatina, que reuniu os três candidatos à prefeitura da cidade, na tentativa de intimidar e até ridicularizar Eduardo Fortes, em tom jocoso, eles o chamaram de alface. Eduardo Fortes, de forma serena e tranquila, respondeu que sente muito orgulho de ter criado e desenvolvido o principal programa social de Gurupi, as hortas comunitárias. “Só age assim, quem nunca passou fome. Eles estão atingindo, milhares de famílias da nossa cidade, que são alcançadas pelas hortas comunitárias e isso me orgulha muito”, observou Eduardo.

Confronto com a realidade

Durante a sabatina, foi evidente o desconforto de Josi Nunes quando confrontada com a realidade exposta por Eduardo Fortes. O candidato não apenas apresentou uma visão clara e estratégica para o desenvolvimento da cidade, mas também expôs as falhas da atual gestão, especialmente no que se refere ao tratamento tributário. Fortes ressaltou que sua proposta de reforma é essencial para atrair novos negócios e desenvolver a economia local de forma sustentável. “A primeira coisa que um empresário pergunta ao investir numa cidade é sobre a carga tributária. E Gurupi, com a atual gestão, afugenta esses investimentos. Precisamos mudar isso para promover o crescimento que Gurupi merece”, destacou Eduardo.

A prefeita Josi Nunes, por outro lado, apresentou mais do mesmo: um discurso repetitivo que não convence mais a população. Suas promessas vazias são o retrato de uma administração que tem falhado em diversas áreas, incluindo saúde, educação e infraestrutura.

*Propostas

No encontro, Eduardo Fortes apresentou, além da reforma tributária local, outras propostas que vão transformar a Gurupi. Entre elas, estão o ProUni Municipal, Casa da Mulher Brasileira, Apoio ao Empreendedorismo Feminino com incentivo de R$ 1.500 para mulheres iniciarem seus próprios negócios, Cartão Farmácia para Idosos de R$ 300 para a compra de medicamentos em farmácias de Gurupi, nova UPA e ampliação da Clínica da Mulher, promovendo melhorias na saúde municipal.

*Compromisso

Eduardo Fortes reafirmou seu compromisso com a expansão dos projetos sociais já consolidados, como as hortas comunitárias, que passarão a atender bairros e escolas municipais, promovendo inclusão social e educação alimentar. Eduardo sempre esteve presente, perto da comunidade. Enquanto outros fazem promessas, ele já trouxe resultados. Suas propostas sólidas e comprovadas deixam claro que é o único candidato verdadeiramente comprometido com o futuro de Gurupi.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

