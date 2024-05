Empenhados mais de R$ 28 milhões em emendas da senadora Professora Dorinha

da redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União/TO) recebeu a confirmação do empenho no valor de R$ 28.392.205,00 em emendas de sua autoria para dezenas de municípios do Tocantins. Empenho é a autorização para que o pagamento possa ser executado.

Desse total, R$ 27.993.605,00 são do Ministério da Saúde para atender a atenção básica em 82 municípios tocantinenses. Outros R$ 50 mil são do Ministério da Cidadania para o custeio da assistência social em Talismã e R$ 348,6 mil do Ministério da Justiça para a Polícia Rodoviária Federal no Tocantins.

Segundo a senadora Professora Dorinha, o pagamento dessas emendas deve iniciar ainda no mês de maio. “Esses recursos são fundamentais para o custeio da saúde nos municípios do nosso Estado e também para outras áreas e, em breve, serão pagos às prefeituras para que possam atender a população”, disse a parlamentar.