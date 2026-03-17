Encontro do PSD no Tocantins coincide com data prevista para anúncio de Ratinho Jr. na corrida presidencial de 2026

Evento em Palmas, com Kassab, Laurez Moreira e Irajá Abreu, ganha peso político ao ocorrer no mesmo dia em que lideranças da sigla indicam a formalização do nome do governador do Paraná no cenário nacional.

Por Wesley Silas

O Encontro PSD Tocantins, marcado para 25 de março, em Palmas, ocorrerá na mesma data em que lideranças do partido apontam para o anúncio do governador do Paraná, Ratinho Júnior, como nome da legenda na disputa presidencial de 2026. A coincidência amplia o alcance político da agenda no Estado e insere o diretório tocantinense em um momento de reorganização nacional da sigla.

O evento está previsto para as 10h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), e terá como anfitriões o vice-governador e presidente do PSD no Tocantins, Laurez Moreira, e o senador Irajá Abreu. A programação também contará com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

A agenda, que já tinha relevância pela presença da cúpula nacional, ganhou novo significado após declaração do ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen, de que o nome de Ratinho Júnior deverá ser anunciado no mesmo dia como opção do PSD para o Palácio do Planalto. Bornhausen afirmou que a definição foi alinhada em conversa com Kassab, responsável pela condução do processo interno da legenda.

Segundo ele, a escolha por Ratinho Júnior ocorreu mesmo diante da existência de outros nomes de peso no partido, como os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Na avaliação de Bornhausen, o governador paranaense reúne características políticas mais próximas do perfil de eleitorado que o PSD pretende alcançar na eleição presidencial.

A coincidência entre as duas agendas dá ao encontro em Palmas um valor que vai além do calendário partidário regional. Na prática, o evento tende a funcionar como vitrine para o posicionamento do PSD no Tocantins dentro de uma estratégia nacional mais ampla, num momento em que os partidos aceleram articulações, testam alianças e observam a formação dos palanques estaduais.