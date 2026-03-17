Encontro do PSD no Tocantins coincide com data prevista para anúncio de Ratinho Jr. na corrida presidencial de 2026

Evento em Palmas, com Kassab, Laurez Moreira e Irajá Abreu, ganha peso político ao ocorrer no mesmo dia em que lideranças da sigla indicam a formalização do nome do governador do Paraná no cenário nacional.
O Encontro PSD Tocantins, marcado para 25 de março, em Palmas, ocorrerá na mesma data em que lideranças do partido apontam para o anúncio do governador do Paraná, Ratinho Júnior, como nome da legenda na disputa presidencial de 2026. A coincidência amplia o alcance político da agenda no Estado e insere o diretório tocantinense em um momento de reorganização nacional da sigla.
O evento está previsto para as 10h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), e terá como anfitriões o vice-governador e presidente do PSD no Tocantins, Laurez Moreira, e o senador Irajá Abreu. A programação também contará com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.
A agenda, que já tinha relevância pela presença da cúpula nacional, ganhou novo significado após declaração do ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen, de que o nome de Ratinho Júnior deverá ser anunciado no mesmo dia como opção do PSD para o Palácio do Planalto. Bornhausen afirmou que a definição foi alinhada em conversa com Kassab, responsável pela condução do processo interno da legenda.
Segundo ele, a escolha por Ratinho Júnior ocorreu mesmo diante da existência de outros nomes de peso no partido, como os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Na avaliação de Bornhausen, o governador paranaense reúne características políticas mais próximas do perfil de eleitorado que o PSD pretende alcançar na eleição presidencial.
A coincidência entre as duas agendas dá ao encontro em Palmas um valor que vai além do calendário partidário regional. Na prática, o evento tende a funcionar como vitrine para o posicionamento do PSD no Tocantins dentro de uma estratégia nacional mais ampla, num momento em que os partidos aceleram articulações, testam alianças e observam a formação dos palanques estaduais.
Se o anúncio de Ratinho Júnior realmente se confirmar em 25 de março, o encontro do PSD no Tocantins deixará de ser apenas uma reunião partidária estadual para se transformar em um ato politicamente simbólico. A coincidência de datas não é detalhe secundário: ela projeta o diretório tocantinense para o centro de uma movimentação nacional e pode reforçar o peso de lideranças locais nas negociações futuras. Resta saber, porém, se esse alinhamento produzirá efeitos concretos na construção do partido no Estado ou se ficará restrito ao impacto de ocasião de um calendário bem encaixado.