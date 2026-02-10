Encontro em São Paulo reforça articulações do PSD para disputa eleitoral no Tocantins

Por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, cumpre nesta terça-feira, 10, agenda política em São Paulo, onde se reúne com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. A conversa ocorre em um momento de intensificação das articulações partidárias voltadas às próximas disputas eleitorais no Tocantins.

Nos bastidores, a reunião é tratada como etapa importante para o redesenho do mapa político do PSD no Estado. Laurez deve apresentar a Kassab um diagnóstico das principais cidades onde a legenda pretende disputar prefeituras e ampliar bancadas de vereadores, além de relatar o andamento das negociações locais por alianças.

Entre os temas em pauta estão a organização interna do partido, critérios para filiações de novas lideranças, definição de prioridades nos maiores colégios eleitorais tocantinenses e ajustes na estratégia para as convenções partidárias. A direção nacional acompanha com atenção o cenário no Tocantins, considerado estratégico para o fortalecimento da sigla na região Norte.

A expectativa é que, a partir do encontro, sejam delimitadas diretrizes mais claras para a atuação do PSD no Estado, inclusive quanto à formação de chapas proporcionais e à construção de palanques locais alinhados ao projeto nacional do partido.