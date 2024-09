Enfermeiro Carlão: Uma das nova vozes da enfermagem na Câmara Municipal de Gurupi

Por Redação

Enfermeiro Carlão desponta como um promissor representante da classe da enfermagem e da saúde de Gurupi, em sua busca por uma vaga no Legislativo Municipal. Reconhecido por sua atuação durante a pandemia de Covid-19 e pela defesa do piso salarial dos enfermeiros através do PL 2564/2020, Carlão vem conquistando amplo apoio de sindicatos e da categoria.

Sua plataforma política não se limita à saúde; ele também se compromete com o fortalecimento de políticas públicas nas áreas de esporte, cultura e inclusão.

“Como profissional da enfermagem, vejo a necessidade de termos uma representação efetiva no meio político. Nossa categoria muitas vezes precisou ir às ruas para exigir atenção dos governantes para nossa valorização. Além disso, sentimos a falta de parlamentares que compreendam e possam atuar diretamente em prol da saúde da população, com conhecimento das necessidades tanto básicas quanto urgentes”, afirmou Carlão. “Coloquei meu nome à disposição para representar, fiscalizar e legislar em benefício dos profissionais da enfermagem e da população que carece de nossos cuidados.”