Esquerda aposta no nome do Professor Fabiano Kenji (PT) para prefeito de Gurupi

Por Wesley Silas

Faltado pouco mais de 04 meses para iniciar as convenções partidária que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, três nomes se colocaram para disputar a Prefeitura de Gurupi contra a atual mandatária, prefeita Josi Nunes (UB).

A presença de Eduardo Fortes, ligado ao PSD e aparentemente alinhado com a base do presidente Lula, mesmo tendo o seu grupo com tendências à direita, adiciona complexidade ao cenário, mostrando que há diferentes correntes políticas em jogo. A polarização mencionada por Marcio Coimbra do Instituto Monitor Democracia indica que as eleições municipais em cidades como Gurupi, e possivelmente em outros pequenos e médios municípios, podem refletir as divisões políticas mais amplas no país.

Com plano de Governo elaborado e pronto, o Professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Fabiano Kenji Nohama confirmou seu nome à disputa ao cargo de prefeito de Gurupi.

Em resumo, o cenário político em Gurupi parece refletir as divisões políticas mais amplas do país, com uma polarização entre direita e esquerda. A divulgação do plano de governo de Fabiano Kenji (leia abaixo) e a presença de outros candidatos como Cristiano Pisoni (PSDB) e Eduardo Fortes (PSD) e prefeita Josi Nunes (UB) que buscará sua reeleição, indicam um ambiente eleitoral dinâmico e sujeito a mudanças à medida que as convenções partidárias se aproximam.

Confira o Plano de Governo

No momento de polarização protagonizada entre os partidos da direita, representada pelo Partido Liberal (PL) e a esquerda, representada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o nome do professor Professor Fabiano Kenji (PT) aparece nas eleições como opção legitima para quem defende a esquerda na terceira maior cidade do Estado.

Esquerda no Estado

Entre os 139 municípios do Tocantins, Gurupi está entre os 17 que o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu com o placar de 24 mil votos (53,34%) contra 17.963 votos (39,91%), numa eleição que 122 municípios do Tocantins foram decisivos na vitória do presidente Lula no Estado com 50,40% votos.

Faltado pouco mais de 04 meses para iniciar as convenções partidária que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, Palmas será a única cidade do Estado que terá segundo turno, após ter ultrapassado 200 mil eleitores.

Na eleição passada, a capital deu a Bolsonaro 54,70% dos votos e Araguaína 52,98% votos. Em Paraíso o ex-presidente recebeu 62,74% dos votos válidos; enquanto em Porto Nacional, quarta maior cidade do Tocantins, o presidente Lula venceu com 51,16% dos votos válidos.

Quem é Fabiano Kenji

Fabiano Kenji Nohama cresceu no sítio de seu pai, pequeno agricultor em Piedade (SP). Após o ensino médio, estudou na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde obteve o título de doutor em Física em 2008. Desde 2010 ele trabalha como professor e cientista da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi, com publicações em revistas internacionais, além de participação em eventos nacionais e internacionais. No sindicato de professores da UFT (SESDUFT), participou nas manifestações em defesa da educação e atuou como representante docente no Conselho Superior da Universidade. É presidente da SESDUFT no biênio 2022-2024.