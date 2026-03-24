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terça-feira, 24 março

Política

Estratégia Política: Eduardo Fortes filia-se ao Republicanos e articula frentes no Sul e Norte do Tocantins

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Por Wesley Silas

Com o fechamento da janela partidária, o cenário político do Tocantins apresenta movimentações decisivas. O deputado estadual Eduardo Fortes confirmou, em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, sua desfiliação do PSD para ingressar no Republicanos, partido do governador Wanderlei Barbosa. A mudança estabelece a base para um projeto político focado nas eleições de 2026 e 2028.

Presença distintas Regional: O Sul e o Norte em Pauta

A nova configuração partidária envolve a atuação de lideranças em áreas geográficas distintas. Enquanto Eduardo Fortes consolida sua base na região Sul e Sudeste, a pré-candidatura de Kátia Chaves, atual secretária da Governadoria, concentra esforços na região Norte (Bico do Papagaio).

Eduardo Fortes destaca que essa divisão de frentes amplia a representatividade estadual. “A candidatura da Kátia fortalece o partido e a política tocantinense. Ela possui um trabalho social reconhecido no Norte, o que permite uma atuação conjunta pelo desenvolvimento do estado”, afirmou o deputado.

Alianças em Gurupi: Grupos Stival e Nunes

A articulação na região Sul também inclui parcerias com o grupo da prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), e a pré-candidata a deputada federal, Luana Nunes (PL). Para Eduardo Fortes, a união desses grupos é fundamental para assegurar que a região mantenha relevância política e receba investimentos via emendas e projetos estruturantes.

O parlamentar ressaltou que a parceria entre seu grupo, o do empresário Oswaldo Stival e a gestão municipal, visa a construção de um projeto sólido para 2028, com foco na continuidade do crescimento econômico de Gurupi e municípios vizinhos.

Gestão e Liderança de João Victor Stival

Outro nome em destaque no cenário é o de João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi. Eduardo Fortes elogiou o perfil técnico de Stival, citando a modernização do sindicato e a organização de exposições agropecuárias de referência. A atuação de João Victor agrega o setor produtivo ao arco de alianças que se consolida para os próximos pleitos.

Com a definição das novas siglas, as movimentações lideradas por Eduardo Fortes, em conjunto com os grupos Stival e Nunes, posicionam o Sul do Tocantins de forma estratégica nas decisões políticas estaduais e federais.

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