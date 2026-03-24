Estratégia Política: Eduardo Fortes filia-se ao Republicanos e articula frentes no Sul e Norte do Tocantins

Com o fechamento da janela partidária, o cenário político do Tocantins apresenta movimentações decisivas. O deputado estadual Eduardo Fortes confirmou, em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, sua desfiliação do PSD para ingressar no Republicanos, partido do governador Wanderlei Barbosa. A mudança estabelece a base para um projeto político focado nas eleições de 2026 e 2028.
Presença distintas Regional: O Sul e o Norte em Pauta
A nova configuração partidária envolve a atuação de lideranças em áreas geográficas distintas. Enquanto Eduardo Fortes consolida sua base na região Sul e Sudeste, a pré-candidatura de Kátia Chaves, atual secretária da Governadoria, concentra esforços na região Norte (Bico do Papagaio).
Eduardo Fortes destaca que essa divisão de frentes amplia a representatividade estadual. “A candidatura da Kátia fortalece o partido e a política tocantinense. Ela possui um trabalho social reconhecido no Norte, o que permite uma atuação conjunta pelo desenvolvimento do estado”, afirmou o deputado.
Alianças em Gurupi: Grupos Stival e Nunes
A articulação na região Sul também inclui parcerias com o grupo da prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), e a pré-candidata a deputada federal, Luana Nunes (PL). Para Eduardo Fortes, a união desses grupos é fundamental para assegurar que a região mantenha relevância política e receba investimentos via emendas e projetos estruturantes.
O parlamentar ressaltou que a parceria entre seu grupo, o do empresário Oswaldo Stival e a gestão municipal, visa a construção de um projeto sólido para 2028, com foco na continuidade do crescimento econômico de Gurupi e municípios vizinhos.
Gestão e Liderança de João Victor Stival
Outro nome em destaque no cenário é o de João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi. Eduardo Fortes elogiou o perfil técnico de Stival, citando a modernização do sindicato e a organização de exposições agropecuárias de referência. A atuação de João Victor agrega o setor produtivo ao arco de alianças que se consolida para os próximos pleitos.
Com a definição das novas siglas, as movimentações lideradas por Eduardo Fortes, em conjunto com os grupos Stival e Nunes, posicionam o Sul do Tocantins de forma estratégica nas decisões políticas estaduais e federais.