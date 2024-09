“Eu quero transformar Gurupi. Não posso aceitar que nossa cidade viva um caos na saúde, postinhos lotados e falta de vagas nas creches” discursou Eduardo Fortes no setor Leste

Por Redação

Os moradores do Setor Leste de Gurupi ouviram as propostas do candidato a prefeito Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira, na grande reunião realizada na noite desta segunda-feira, 17.

“Ele é meu prefeito, sei que ele vai arrumar o postinho de saúde e ajudar nós, idosos. Ele ama o povo, e eu gosto disso nele”, comentou a moradora dona Wilma Cardoso, destacando a atenção que Eduardo promete dar às demandas para a população.

Na reunião, no discurso de Juarez Moreira, vice na chapa de Eduardo, destacou as semelhanças do candidato Eduardo Fortes com seu pai, Laurez Moreira, ex-prefeito de Gurupi e atual vice-governador do estado. Juarez afirmou que Eduardo seguirá os passos do vice-governador, mas com a ambição de fazer ainda mais.

“Eduardo Fortes fará melhor do que o Laurez fez. Ele nunca desistiu de Gurupi, nunca virou as costas para o povo”, disse.

O vice-governador Laurez Moreira também esteve presente no comício, elogiou a dedicação de Eduardo e criticou a gestão atual da cidade.

“Não podemos eleger uma prefeita para fazer o que o atual está fazendo. Quatro anos sem construir uma sala de aula, sem criar postos de saúde. Gurupi precisa de um governante que tenha preocupação com todos os setores”, afirmou Laurez, ressaltando a necessidade de melhorias urgentes.

O ponto alto da reunião foi o discurso de Eduardo Fortes, que reforçou seu compromisso com a saúde e a educação do município. “Eu quero transformar Gurupi. Não posso aceitar que nossa cidade viva um caos na saúde, com postinhos lotados e falta de vagas nas creches. Vamos construir creches de qualidade, melhorar a alimentação das crianças e garantir dignidade aos servidores municipais”, garantiu.

O candidato Eduardo Fortes ainda criticou a corrupção na gestão pública e garantiu que, que combaterá essa prática. “Tem dinheiro para organizar a prefeitura, é só fechar a torneira da corrupção”, disse o candidato, que encerrou a reunião pedindo um “voto de confiança” para mudanças concretas na administração pública de Gurupi.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Veloso e Marcos Amorim