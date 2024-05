Da redação

O deputado federal Toinho Andrade lançou na noite deste sábado sua pré-candidatura à prefeitura de Porto Nacional ao lado do vereador Soares Filho, pré-candidato a vice-prefeito. O evento contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, vice Laurez Moreira, do senador Eduardo Gomes, Deputado Federal Vicentinho Júnior, deputados estaduais Ivory de Lira, Cleiton Cardoso, ex-senador Vicentinho Alves, ex-prefeitos, e comunidade portuense.