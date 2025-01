Ex-deputado Fabion é empossado prefeito de Tocantinópolis e afirma “gestão extraordinária”

da redação

O prefeito de Tocantinópolis, Fabion (PL), juntamente com o vice Irmão do Lanche (UB) e os 11 vereadores eleitos para o quadriênio 2025/2028, tomaram posse na noite desta terça-feira (31/12). O evento reuniu centenas de pessoas no Ginásio de Esportes “Mucuim”.

Fabion precisou renunciar ao mandato de deputado estadual para assumir o cargo de prefeito, sucedendo o sobrinho, Paulinho Gomes, que governou o município por dois mandatos.

Durante a cerimônia de posse, marcada por um tom descontraído, o prefeito Fabion destacou em seu discurso o compromisso de conduzir uma administração voltada para o povo, sempre buscando o bem-estar e a qualidade de vida da população de Tocantinópolis.

“Com a graça de Deus e a confiança que recebi do povo, pretendemos fazer uma gestão extraordinária, focada em atender às necessidades da nossa comunidade. Trabalharei incansavelmente. Por isso, peço a Deus que me proteja e me guarde, permita fazer um grande governo e me conceda sabedoria, humildade, paciência, determinação e coragem”, afirmou Fabion. Ele também agradeceu à sua família, aos apoiadores e a toda a população pelo respaldo ao longo de sua trajetória política.

O prefeito encerrou seu discurso anunciando os nomes dos secretários municipais e com palavras de motivação, marcando o início de um novo ciclo administrativo em Tocantinópolis.