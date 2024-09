Ex-prefeito Deodato Póvoa confirma apoio a Jailton na Terra das Dianas e diz que “vão dar orgulho para Dianópolis”

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 19, o ex-prefeito de Dianópolis, Deodato, um dos grandes líderes políticos do estado do Tocantins, anunciou seu apoio ao candidato do Republicanos, Jailton, e ao vice André Cavalari, do PP.

A campanha de Jailton entra em uma nova fase, ganhando força no cenário local e se destacando na preferência da população, que se identifica com suas propostas de transformação e desenvolvimento para a cidade.

Com a chegada do apoio de Deodato, a campanha de Jailton se fortalece ainda mais, unindo forças e ampliando sua base de apoio.

O ex-prefeito, reconhecido por seu trabalho em prol da comunidade, traz consigo a confiança dos cidadãos, reforçando a mensagem de que é possível construir um futuro melhor para Dianópolis. “Tudo na vida tem um tempo e Deus coloca as coisas diante de nós. Então, o momento é este para hipotecar o nosso apoio irrestrito, solidário a Jailton e André é agora, na reta final onde vamos arregaçar as mangas e colocar as nossas armas da bondade nas mãos daqueles que vão gerir o destino de Dianópolis nos próximos quatro anos com responsabilidade. André que já demonstrou ser um grande gestor a frente da direção do hospital e que será o braço direito de Jailton. Eu tenho plena convicção de que essa dupla vai dar certo pela experiência que Jailton e André têm, adquridas no transcorrer da vida e que agora, vai estar a serviço do povo de Dianópolis. De forma despretensiosa e desprovido de qualquer interesse político ou pessoal, é o tempo de ajudarmos Dianópolis para que quatro anos de uma administração dar orgulho para toda população”, declarou Deodato Povoa.

A união de lideranças fortalece a mensagem de que a transformação é não apenas necessária, mas posum importante líder político da região, que reconhece a seriedade e o comprometimento de Jailton com a cidade. “Deodato é um grande líder e amigo. Tenho muita admiração e respeito e fico muito honrado com esse apoio. E essa adesão reforça a confiança da população nas propostas apresentadas e no potencial de transformação que temos apresentado”, destacou Jailton.

A confirmação de apoio aconteceu na residência do senhor Sólon avô do candidato a vereador Sólon Alexandre, no centro da cidade com a presença do vice- prefeito André Cavalari e da esposa de Jailton, Verônica Bezerra.

Cenário

Com um olhar voltado para o futuro, Jailton e André Cavalari, seguem apresentando projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, fortalecer a economia local e promover a inclusão social.

A campanha continua a ganhar força, unindo pessoas em torno de um ideal comum: transformar Dianópolis em uma cidade mais justa e próspera para todos.

Com essa visão a campanha tem se destacado por sua postura propositiva e respeitosa, priorizando o diálogo e a construção coletiva em vez de ataques pessoais.