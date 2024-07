Ex-Prefeito Paulo Rocha lança pré-candidatura à prefeitura de Conceição do Tocantins com apoio do Vice-Governador Laurez Moreira e do Deputado Gutierres Torquato

Por Redação

Aconceteceu na noite da última quarta-feira, 10 de julho, o pré-lançamento da candidatura do ex-prefeito Paulo Rocha à prefeitura do município de Conceição do Tocantins. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Paulo Rocha entra na disputa com forte apoio político e popular.

O pré-lançamento contou com a presença de importantes figuras políticas, como o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, e o deputado estadual Gutierres Torquato, que declararam seu apoio à candidatura de Paulo Rocha.

Paulo Rocha, que já foi prefeito de Conceição do Tocantins, é conhecido por sua dedicação e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Sua liderança foi marcada por uma administração eficiente que implementou diversas obras. O ex-prefeito é lembrado por uma gestão próxima da comunidade, sempre buscando soluções para as necessidades dos cidadãos.

“O apoio do vice-governador Laurez Moreira e do deputado estadual Gutierres Torquato é fundamental para fortalecer nosso projeto político para Conceição do Tocantins. Estamos comprometidos em levar melhorias para nossa cidade,” afirmou Paulo Rocha durante seu discurso.

Com o apoio de Laurez Moreira e Gutierres Torquato, Paulo Rocha pretende dar continuidade a ampliação de projetos que transformaram Conceição do Tocantins em um lugar melhor para se viver. Ele reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e com a melhoria da qualidade de vida de todos os moradores.