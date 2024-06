Ex-presidente Bolsonaro será recebido com carreata em Palmas

da redação

O Partido Liberal do Tocantins (PL Tocantins) está preparando uma carreata para recepcionar o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, que chegará à Capital nesta sexta (7). A concentração terá início às 10 horas, com saída do Aeroporto de Palmas, seguindo até o Hotel Rio do Sono. Sua esposa, a presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, chegará já nesta quinta-feira (6) para acompanhar as atividades do partido no estado.

A recepção a Bolsonaro será feita pelo presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, juntamente com a deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Palmas, Janad Valcari, a presidente do PL Mulher Tocantins, Nilmar Ruiz, o deputado federal Eli Borges, além de outros apoiadores e lideranças políticas do partido.