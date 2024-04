Executiva nacional do PSB se reúne e define pré-candidatura de Amastha em Palmas como prioridade

da redação

A Executiva Nacional do PSB se reuniu em Brasília na manhã desta quinta-feira (11), na sede nacional do partido, para debater o quadro geral das eleições municipais de 2024. Uma definição importante é que a pré-candidatura de Carlos Amastha é uma prioridade para a Executiva Nacional do PSB.

“O PSB tem um nome muito forte para disputar a prefeitura de Palmas, que é nosso colega Carlos Amastha. Ele já foi duas vezes prefeito da cidade e fez um excelente trabalho, transformando a saúde do município, melhorando índices importantes da educação e a infraestrutura da cidade. Isso tudo faz com que o diretório nacional do PSB tenha Amastha como sua prioridade nas eleições municipais”, diz o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Outros quatro nomes compõem a lista de prioridades do PSB nas eleições deste ano, que são a reeleição do prefeito de Recife-PE, João Campos e as eleições dos deputados federais, Tabata Amaral, em São Paulo-SP, Luciano Ducci, em Curitiba-PR, e Duarte Júnior, na cidade de São Luís-MA.