Executiva Nacional do PT oficializa filiação de Kátia Abreu com ampla maioria de votos

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (7), a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu manter a filiação da ex-senadora Kátia Abreu nos quadros da legenda no Tocantins. A medida encerra um período de incertezas internas e consolida a presença da ex-parlamentar na sigla.

por Wesley Silas

A permanência de Kátia Abreu foi confirmada após o colegiado analisar um recurso apresentado pela corrente interna Articulação de Esquerda, que questionava o ingresso da ex-senadora. O resultado da votação demonstrou uma vitória expressiva para o grupo que defende a ampliação do partido:

Pela manutenção da filiação: 22 votos

Contra a filiação: 2 votos

Abstenções: 2 votos

Estratégia Eleitoral

Com a ratificação do registro, a Executiva Nacional coloca um ponto final na disputa jurídica e política dentro do diretório. Segundo a resolução aprovada, a entrada de Kátia Abreu faz parte de uma estratégia de fortalecimento da legenda no Tocantins, visando a construção de alianças programáticas e o aumento da capilaridade do PT para os próximos ciclos eleitorais.

A decisão reflete a diretriz nacional de atrair lideranças com peso político regional para viabilizar projetos majoritários. No Tocantins, o Diretório Estadual agora segue com o planejamento de organização interna sem a pendência do recurso que travava a homologação.

Nota à Imprensa: Executiva Nacional do PT mantém Filiação de Kátia Abreu