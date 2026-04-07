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terça-feira, 7 abril

Política

Executiva Nacional do PT oficializa filiação de Kátia Abreu com ampla maioria de votos

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (7), a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu manter a filiação da ex-senadora Kátia Abreu nos quadros da legenda no Tocantins. A medida encerra um período de incertezas internas e consolida a presença da ex-parlamentar na sigla.

por Wesley Silas

A permanência de Kátia Abreu foi confirmada após o colegiado analisar um recurso apresentado pela corrente interna Articulação de Esquerda, que questionava o ingresso da ex-senadora. O resultado da votação demonstrou uma vitória expressiva para o grupo que defende a ampliação do partido:

  • Pela manutenção da filiação: 22 votos

  • Contra a filiação: 2 votos

  • Abstenções: 2 votos

Estratégia Eleitoral

Com a ratificação do registro, a Executiva Nacional coloca um ponto final na disputa jurídica e política dentro do diretório. Segundo a resolução aprovada, a entrada de Kátia Abreu faz parte de uma estratégia de fortalecimento da legenda no Tocantins, visando a construção de alianças programáticas e o aumento da capilaridade do PT para os próximos ciclos eleitorais.

A decisão reflete a diretriz nacional de atrair lideranças com peso político regional para viabilizar projetos majoritários. No Tocantins, o Diretório Estadual agora segue com o planejamento de organização interna sem a pendência do recurso que travava a homologação.

Nota à Imprensa: Executiva Nacional do PT mantém Filiação de Kátia Abreu

Assunto: Homologação de filiação partidária
A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), reunida na tarde desta terça-feira, 7 de abril, decidiu pela manutenção da filiação da ex-senadora Kátia Abreu aos quadros da legenda no estado do Tocantins.
A decisão ocorreu após a análise de recurso apresentado pela corrente interna Articulação de Esquerda. O resultado da votação no colegiado foi o seguinte:
Pela manutenção da filiação: 22 votos
Contra a filiação: 2 votos
Abstenções: 2 votos
Com este resultado, a Executiva Nacional encerra a disputa interna sobre o tema, ratificando a validade da entrada da ex-senadora no partido. A resolução foca na estratégia de fortalecimento da legenda no Tocantins e na construção de alianças programáticas para os próximos ciclos eleitorais.
Palmas, TO, 7 de abril de 2026.
Diretório Estadual do PT-TO
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