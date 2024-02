Expansão: deputado Eduardo Fortes firma parceiras e projeto Horta Comunitária é ampliado

Por Redação

Mais uma nova área foi adquirida em Gurupi para o plantio de alimentos para a comunidade carente de cidade e regiões Sul e Sudeste. Em parceria com o Sindicato Rural de Gurupi, Grupo Marrafon, Campus da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi e projeto Horta Comunitária, o deputado estadual Eduardo Fortes viabilizou uma nova área que estava sem utilização e no local já foram plantadas milhares manivas de mandioca.

A estimativa é colher mais de 50 toneladas de mandioca. A produção será destinada para o projeto social Horta Comunitária e distribuída para a população, garantindo assim alimento saudável e nutritivo para as famílias que mais precisam.