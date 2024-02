Fábio Ribeiro coloca a Rede Sustentabilidade a disposição de Carlesse em Gurupi

Por Redação

O nome do ex-governador, Mauro Carlesse, retornou aos bastidores político de Gurupi que indicaram sua suposta pretensão de disputar o cargo da Prefeita Josi Nunes (UB), inevitavelmente o que seria um rompimento definitivo com a atual gestora e já gerou a irá do deputado federal Vicentino Júnior.

Segundo Fábio Ribeiro e dirigente nacional do Rede Sustentabilidade, o partido está aberto para receber Carlesse.

“Pra mim, a gratidão é muito mais que uma simples emoção, ela é o reconhecimento que tenho pela atenção e o respeito que o Mauro sempre teve comigo e com a Cinthia Ribeiro logo no início do segundo mandato dela quando ele desarmou uma arapuca que fizeram pra nós”, disse.

Em mensagem enviada, via WhatsApp ao Portal Atitude, Fábio Ribeiro se coloca como “dirigente nacional da Rede Sustentabilidade”

“Sou responsável por fazer as tratativas junto aos partidos e agrupamentos políticos. Por isso contactei a Diane Perinazzo e o Juliano Macedo que são os porta vozes da Rede Sustentabilidade em Gurupi e os autorizei a iniciarem as tratativas com o ex governador e reafirmei a eles que na Rede Sustentabilidade não há o famoso de cima para baixo”.

Completou: “Além do respeito e da atenção o Mauro sempre fez a política do olho no olho e nunca fugiu dos compromissos assumidos e isso pra mim é de um valor incalculável”.

O reaparecimento do nome na disputa municipal em Gurupi reacendeu a fúria de seus inimigos, neste caso o senador Vicentino Júnior que logo após matérias veiculadas no Portal Atitude e nos CT, usou o rede social X, antigo Twitter para atacar o seu candidato inimigo político com palavras/xingamento: “Faço aqui um registro, onde esse marginal estiver, nós estaremos do outro lado. Relembraremos os gurupienses e os tocantinenses quem ele era, e quem ele é!” disse.

O Rede Sustentabilidade encontra-se entre as três federações partidárias, que abrangem sete partidos, com validade até 2026. São elas: Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), que conta com o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido Verde (PV); Federação PSDB Cidadania, integrada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania (CIDADANIA); e a Federação PSOL REDE, que oficializa a união do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) com a Rede Sustentabilidade (REDE).