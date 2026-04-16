Fábio Vaz inicia por Palmeirópolis caminhada para disputa à Câmara Federal: “Vamos pensar o Tocantins do futuro”

Ex-secretário da Educação inicia agenda política no município onde construiu sua trajetória e anuncia caravana de oficinas participativas pelo Estado.

Por Redação

O pré-candidato a deputado federal Fábio Vaz (Republicanos) anunciou que vai iniciar sua pré-campanha na próxima sexta-feira, dia 17. A cidade escolhida é Palmeirópolis, sua cidade de origem, onde já foi vereador e prefeito por dois mandatos. “É importante olhar para trás neste momento e enxergar minhas origens. Foi em Palmeirópolis, que aprendi muito do que levo pra vida: trabalho, respeito e compromisso. É daqui que quero começar mais esse desafio”, justificou Fábio ao revelar que quer reunir parentes e amigos em sua residência, com presenças confirmadas do governador Wanderlei Barbosa e da pré-candidata a governadora, senadora Dorinha (UB).

Ele anunciou também que pretende mobilizar a sociedade para pensar o Tocantins do futuro, por meio de oficinas participativas nas comunidades.

Fábio Vaz é professor efetivo da Rede Estadual, formado em Letras, possui mestrado e está cursando doutorado, permaneceu por quatro anos à frente da Secretaria Estadual da Educação, consolidando avanços importantes para a área. “Quero usar toda essa minha experiência na pré-campanha para provocar uma reflexão na sociedade. Vou propor que pensemos juntos soluções para continuarmos avançando. Quero coletar propostas legislativas para levar a Brasília e sugestões para incorporar ao plano de governo da professora Dorinha”, disse.

O candidato explicou que o movimento terá o nome de Caravana Pensar Tocantins, com reuniões com educadores e a comunidade em geral para elaborar propostas em formato de oficina participativa.

A caravana terá início no próximo dia 23, quinta-feira, percorrendo inicialmente os municípios da região sudeste, segundo informou o pré-candidato. Fábio Vaz está confiante de que a educação será a grande protagonista desta campanha. “Minha candidatura é para proteger e ampliar as conquistas que tivemos nos últimos anos. E algumas ideias que deram certo aqui podem ser replicadas em nível nacional”, enfatizou.

O evento de largada da pré-campanha terá início às 18h30, na residência do pré-candidato, em Palmeirópolis.