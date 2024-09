Faltando três dias para começar oficialmente o evento, Ministério Público Eleitoral recomenda suspensão da 6ª Agrosoja em Cariri

O evento está marcado para iniciar no dia 13 e conta com a estrutura de palco e tendas, praticamente pronta. Na recomendação, o MPE alega que objetivo de preservar a integridade do processo eleitoral e garantir igualdade de condições a todos os candidatos na disputa eleitoral, tendo em vista que o munípio confirmo que o evento está sendo integralmente financiado com recursos municipais como a contratação dos shows da dupla Gino e Geno e Barões da Pisadinha.

Com o objetivo de preservar a integridade do processo eleitoral e garantir igualdade de condições a todos os candidatos na disputa eleitoral, o Ministério Público Eleitoral emitiu, na última terça-feira, 10, recomendação ao Município de Cariri para que suspenda a realização do evento Agrosoja.

O município confirmou ao Ministério Público que o evento está sendo integralmente financiado com recursos municipais. Apenas para a dupla Gino e Geno o cachê é de R$ 300 mil e para os Barões da Pisadinha, R$ 350 mil. O evento está programado para ocorrer nos dias 13 a 14 de setembro. O documento foi assinado pelo promotor eleitoral Rafael Pinto Alamy, da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi.

Agrosoja

A tradicional festa das comitivas de Cariri iniciou na sábado, 7 com uma Cavalgada que partiu do estacionamento do Parque de Exposição até o centro da cidade.

A programação da Agrosoja, está marcada para seguir nos dias 13 e 14 de setembro. Devido às reformas em andamento no Parque de Exposição, a Agrosoja estava prevista para acontecer, excepcionalmente, ao lado do campo de futebol.