Fechamento da janela: Josi Nunes fica com 09 vereadores e Eduardo Fortes com 05 vereadores numa eleição que promete ter irmãos disputando em palanques diferentes.

Segundo informações obtidas pelo Portal Atitude, a movimentação política em Gurupi para as próximas eleições municipais promete ser intensa e repleta de novidades. Além dos 14 vereadores que buscam a reeleição, há pelo menos 10 ex-vereadores que já demonstraram interesse em ingressar na disputa eleitoral. Nomes conhecidos como Kita Maciel, Wanda Botelho, Jonas Barros e Walter Júnior estão entre os postulantes. A diversidade nas filiações é evidente, com representantes de diferentes áreas, como pastores, jornalistas, professores e familiares, dividindo-se em palanques opostos, como é o caso de Rodrigo Maciel (PSD) e Silvério (PODEMOS), Cláudio do Trevo (PRD) e Célia Lima (PSD), Walter Júnior (PDT) e Daniela Prudente (PL), além dos irmãos Solimar (Agir), Joel (PSD) e Hélio (Podemos) da família Matos.

Destaca-se o apoio da União Brasil (UB) à candidatura de Josi Nunes, prefeita do município, que viu seu partido aumentar significativamente sua representatividade na Câmara Municipal de Gurupi. O União Brasil (UB), presidido no Estado pela senadora Dorinha Seabra, passou a ter o maior número de vereadores na Câmara Municipal de Gurupi. A agremiação, que antes tinha dois vereadores, Cesar da Farmácia e Rodrigo Maciel, perdeu Maciel e manteve Cesar da Farmácia, aumentando sua representatividade com os vereadores Davi Abrantes e Jair do Povo. Nesta disputa, o partido contará com nomes fortes como o ex-secretário de Administração, Mário Cesar Lustosa, e o ex-vereador Adalberto Antero, entre outros.

O Partido Social Democrático (PSD), liderado pelo deputado e pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes, também promete uma forte presença nas eleições legislativa municipal. O partido presidido no Tocantins pelo senador Irajá Abreu, será um páreo duro e promete eleger, pelo menos, três vereadores, conforme defende o próprio deputado. Para isso conta, entre os seus principais candidatos, com o vereador Rodrigo Maciel, o empresário Zezinho Antúnes, Célia Lima, Geraldinho GG e Wellington Glória.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sob a liderança do empresário Cristiano Pisoni, apresenta uma chapa robusta e aspira conquistar vagas na Câmara Municipal. Presidido no Estado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeira, terá na disputa na Câmara de Gurupi, nomes fortes como suplente de vereador Alice Jorge, o suplente de vereador Paulo Cesar, conhecido como PC, a ex-conselheira tutelar Débora, Aurélia do Vila Nova e o ex-diretor do Ruraltins Wilderson Furtado.

Já o Partido Democrático Trabalhista (PDT), aliado de Eduardo Fortes, conta com importantes nomes como Marilis Nauar e Kita Maciel, prometendo uma atuação destacada no cenário político local. Comandado no Estado pelo vice-governador Laurez Moreira e em Gurupi e com a força do deputado estadual Gutierres Torquato, promete dar trabalho nesta eleição e poderá conquistar excelente representação no Poder Legislativo Municipal. Para isso, o partido conta com os pré-candidatos, vereadora Marilis Nauar (ex-PP), os ex-vereadores Kita Maciel, Wendel Gomides e Walter Júnior, o jovem Pedro Messiar, Vinicinho e Josilei.

O Republicanos tem como principal interlocutor do governador Wandelei Barbosa o Secretário Executivo da Secretaria da Educação, Juventude e Esporte, Edinho Fernandes, que apoia a pré-candidatura do deputado Eduardo Fortes à prefeitura de Gurupi. Para isso, o partido conseguiu boa capilaridade política com nomes como a vereadora Débora Ribeiro, o jornalista Régis Caio, o empresário Alex da Exclusiva, o servidor da Unirg Valer Coelho, Darlene Nunes, Pastor Silvio, e o policial penal Francisco Neto e Gabriel Aguiar, entre outros.

Após uma disputa entre os grupos da prefeita Josi Nunes e do deputado Eduardo Fortes, o Partido Liberal (PL), presidido no estado pelo senador Eduardo Gomes, permanecerá na base da prefeita Josi Nunes. Para isso, contará com os vereadores Ivanilson Marinho e Leda Perine. Conta ainda com nomes fortes como a ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente, a Missionária Dr. Elizeth, o ex-deputado constituinte Carlos Barcellos, Colemar Câmara e o ex-diretor administrativo da Unirg Oximano Jorge.

O Podemos, presidido no estado pelo ex-deputado Tiago Dimas, permanece na base da prefeita Josi Nunes e conta com os vereadores Colemar da Saborelle e Zezinho da Lafiche. Outros nomes anunciados como pré-candidatos a vereador são o ex-vereador Dinda, o ex-presidente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD) David Henrique Garcia, o ex-presidente do MDB Chico Bertolino, Eliane Fopa, Hélio Matos e Pastor Gominho.

Com a fusão entre PTB e Patriota, que passou a chamar Partido da Renovação Democrática (PRD) e tem como seu principal líder o deputado Eduardo do Dertins, para as eleições deste ano o partido mostrou ser um bom estrategista e conseguiu 27 pré-candidatos homens e 15 mulheres que irão passar pela peneira da convenção partidária. Entre os principais nomes estão os vereadores Mateus Monteiro e Ronaldo Lira, o suplente de vereador Elvan Leão, os ex-vereadores Jonas Barros, Cláudio do Trevo e Lêca, líderes como Joessi Skinão, Kairo Jesse Dourado Cabral, o conselheiro tutelar Carlos Eduardo, Moisés Mota, Professor João, Advan Montador, Rejane, Nádia, Alyne Roberta, Maria de Fátima, Neirijane, Katherine Aguiar e Maria de Jesus Aguiar.

O Partido Socialista Brasileiro – PSB, liderado no estado pelo ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Palmas, Carlos Amastha, tem em Gurupi como principal liderança o empresário Oswaldo Stival, braço forte da pré-campanha do deputado Eduardo Fortes à prefeitura de Gurupi. Para ter boa representatividade na Câmara Municipal, o partido conta com nomes como o vereador André Caixeta, que buscará sua reeleição, e os pré-candidatos a vereador como a ex-vereadora Wanda Botelho, o jornalista Jonair Rocha, Dioci da Vila São José, Givaldo do Frigorífico, Daiana Vitória do Bicho, Ronilson Policial Civil, Joana d’Arc e outros.

O Partido Progressista (PP), comandado no estado pelo deputado federal Viceninho Júnior e em Gurupi pelo jornalista Iran França, está certo de que irá apoiar a pré-candidatura do deputado Eduardo Fortes a prefeito. Para dar sustentação na Câmara de Vereadores, o partido contabiliza 32 pré-candidatos, sendo 22 homens e 10 mulheres, para irem para a convenção partidária. Entre os que mais se destacam estão o vereador Rodrigo Ferreira (ex-Podemos), Alex Cruz (filho do ex-prefeito João Cruz), Igor França (filho do jornalista Iran França), os pastores Nilson, Rivaldo, Priscila e Fernando Sousa, RidLalve Barãozinho, o jornalista Frankney de Oliveira e Nilza Queiroz.

Por fim, partidos tradicionais como MDB, PT, PCdoB, PV, PSOL e REDE enfrentaram desafios na composição de suas nominatas, refletindo a complexidade do cenário político em Gurupi. Com uma diversidade de atores e interesses em jogo, onde cada voto e cada candidatura podem fazer a diferença.