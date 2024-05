Federação PV, PT e PCdoB discutem estratégias para eleição municipal em Gurupi

Por Wesley Silas

Representantes dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança, incluindo PT, PCdoB e PV, se reuniram nesta quarta-feira (08/05) em Gurupi para deliberar sobre a próxima eleição municipal.

De acordo com os representantes presentes, a Federação está planejando lançar uma chapa completa de vereadores e atualmente está engajada em negociações com outros grupos políticos, visando estabelecer alianças para o pleito de outubro.

O representante estadual da Federação, o ex-deputado estadual Zé Roberto, expressou otimismo quanto à conquista de espaço na Câmara Municipal no próximo ano, afirmando: “Estamos trabalhando para isso”.

O advogado e professor Luís Cláudio informou que a federação conta com 40 nomes para a composição da lista de 18 pré-candidatos. “Vamos selecionar aqueles que apresentarem as melhores perspectivas, dentro do possível. A maioria dos nomes é do PT, o maior partido da Federação”, afirmou.