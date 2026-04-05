Filiação de Kátia Abreu ao PT altera xadrez eleitoral e desenha palanque para o presidente Lula no Tocantins

Por Wesley Silas

A política tocantinense registrou uma movimentação estratégica neste sábado (4) com a filiação oficial da ex-senadora Kátia Abreu ao Partido dos Trabalhadores (PT). O anúncio, realizado via redes sociais, não apenas marca o retorno da ex-ministra à base direta do Palácio do Planalto, mas projeta uma reconfiguração nas forças estaduais para a disputa ao Palácio Araguaia.

Cenário de polarizado e disputa Interna

A entrada de Kátia Abreu ocorre em um momento em que o PT mantém um histórico de vitórias consecutivas no Tocantins em pleitos recentes. A ex-senadora surge como um nome de peso para a disputa ao Governo do Estado, ancorada pelo apoio direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entretanto, o cenário familiar e partidário apresenta contornos curiosos:

Iratã Abreu (PSDB): Filho de Kátia, o ex-deputado oficializou sua ida ao PSDB e deve compor o palanque de Vicentinho Júnior , adversário direto do grupo petista na corrida estadual.

Senado Federal: O redesenho das alianças pode envolver o PSD, partido do senador Irajá Abreu. Com as crescentes especulações de que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, possa desistir da corrida presidencial, o PSD ficaria livre para consolidar uma aliança nacional e estadual com o PT. Isso abriria espaço para uma chapa competitiva ao Senado, que hoje conta com nomes como o próprio Irajá e o ex-governador Mauro Carlesse.

Aproximação estratégica

A recepção da ex-senadora foi conduzida pelo presidente estadual do PT, Nile William, e pela dirigente metropolitana, Rosimar Mendes. William destacou a lealdade de Kátia à ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, tratando a adesão como um movimento para consolidar as políticas federais no Tocantins.

Em sua declaração, Kátia Abreu enfatizou que a mudança de sigla foi um convite pessoal do presidente Lula:

“Estaremos juntos na defesa da democracia e na construção da campanha de reeleição do presidente, focando em justiça social e no fortalecimento do estado”, afirmou.

Iratã Abreu e o Posicionamento no PSDB

Paralelamente à movimentação da mãe, Iratã Abreu busca viabilizar sua pré-candidatura à Câmara Federal pelo PSDB. Diferente do alinhamento à esquerda adotado por Kátia, Iratã foca seu discurso em pautas de inovação e gestão, reforçando a divisão de blocos políticos dentro do próprio núcleo familiar.

A nova configuração coloca o Tocantins no centro de uma disputa onde alianças nacionais ditarão o ritmo das coligações locais, testando a hegemonia do PT no estado diante de uma oposição que se reorganiza em torno de nomes tradicionais.