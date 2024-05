Focado nas eleições 2024, Sebrae Tocantins realiza workshop “Candidato Empreendedor”

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês; oficina aborda temas como estratégia de desenvolvimento local e comunicação à frente dos projetos

por Redação

Com o objetivo de promover o posicionamento dos gestores à defesa da pauta dos pequenos negócios nos municípios, o Sebrae Tocantins realiza no dia 04 de junho, um workshop voltado para os candidatos às eleições de 2024. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês, no site da instituição no ttps:// sebrae.com.br/sites/ PortalSebrae/ufs/to?codUf=24

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas, com carga horária de 8 horas/aula. A oficina prática aborda temas como: conceito de comunicação e expressão verbal; estratégia de desenvolvimento local aplicada ao plano de governo; táticas de comunicação e envolvimento dos ouvintes e interlocutores; dinâmicas de oratória e oportunidades de melhoria – feedbacks.

Rérison Antônio Castro, superintendente do Sebrae, destaca que o empreendedorismo é um dos fatores chave para geração de renda e inclusão social nas cidades, por este motivo é fundamental que o poder público desenvolva políticas voltadas à pauta empreendedora. “Então o Sebrae utilizará deste curso, que é uma proposta didática e atrativa para os candidatos perceberem como eles podem ter um posicionamento maduro voltado ao desenvolvimento local para entrarem em sintonia com as reais necessidades da população”, acrescenta.

O Sebrae entende que os municípios são protagonistas das políticas públicas no Brasil. Nesta direção, toda ação que valoriza o fomento dos pequenos negócios nessas cidades, contribui para o desenvolvimento econômico e social do Estado.