Fontoura e Fernandinho confirmam amanhã candidaturas a prefeito e vice de Figueirópolis em Convenção partidária

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, o ex-prefeito de Figueirópolis, José Fontoura Primo, conhecido como Fontoura, e seu vice, Fernandinho, filho do ex-prefeito Fernandes Martins Rodrigues, terão suas candidaturas confirmadas durante a convenção partidária no Espaço Casa Bela, localizado na Rua 14, às 18h30min. A candidatura recebe o apoio do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), bem como dos partidos Progressistas e União Brasil, liderado pela senadora Dorinha.

“Quero trabalhar com companheiros de confiança para transformar e fazer esta cidade crescer ainda mais”, declarou o governador Wanderlei Barbosa, reafirmando seu apoio à chapa.

Fontoura destacou que, após a convenção, a ata permanecerá aberta para a inclusão de novas alianças, com o objetivo de fortalecer ainda mais sua candidatura.

“Será uma festa democrática e cívica, obrigatória por lei, onde esperamos contar com o apoio da comunidade em nosso novo projeto para Figueirópolis”, explicou Fontoura. Ele enfatizou a importância do projeto político, que contará com a presença de senadores, deputados federais e estaduais, destacando que, apesar das numerosas convenções ocorrendo neste período, haverá uma significativa representação de deputados da região e da comunidade local.

“Vamos realizar este evento por meio dos partidos Republicanos, União Brasil e o PP, e manteremos nossa ata aberta, pois acreditamos que até o final do prazo das convenções, mais partidos se unirão ao nosso projeto”, acrescentou Fontoura.

Ele aproveitou a oportunidade para convidar toda a comunidade de Figueirópolis, incluindo moradores da região, assentamentos, chácara e fazendas, para participar desta grande celebração democrática.

A convenção promete ser um marco importante para a campanha de Fontoura e Fernandinho, reforçando a mobilização política na cidade de Figueirópolis.