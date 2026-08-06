Fora do pleito: Irajá Abreu desiste de disputar reeleição ao Senado pelo Tocantins

Por Wesley Silas

Em carta aberta encaminhada à população tocantinense, o parlamentar justificou a retirada da pré-candidatura pela inviabilização do registro do seu nome na ata enviada à Justiça Eleitoral às 20h12 do último dia 5 de agosto. O imbróglio decorre do impasse na composição da chapa majoritária e nas alianças internas do PSD, sob a condução de Laurez Moreira, que envolveu acomodações políticas relativas à pré-candidatura de Paulo Mourão.

Segundo o senador, a supressão de suas candidaturas na documentação oficial inviabilizou a continuidade do projeto eleitoral dentro da legenda, levando-o a optar pela retirada do pleito para manter a coerência partidária.

Trajetória e balanço de mandato

Filiado e fundador do PSD no Tocantins em novembro de 2011, Irajá cumpriu dois mandatos consecutivos como deputado federal antes de se eleger para o Senado Federal. No comunicado, o parlamentar destacou ações e investimentos destinados aos 139 municípios do estado durante sua atuação em Brasília e ressaltou que o encerramento do ciclo no Senado se dá de forma serena.

Carta Aberta – Senador Iraja – Tocantins

Impacto político no cenário estadual

A desistência de Irajá altera de forma significativa a disputa pelas vagas majoritárias no Tocantins nas eleições de outubro. Além de expor fraturas na condução do PSD no estado, o recuo reconfigura a distribuição de forças no eleitorado tocantinense, reduz as opções de nomes de peso na disputa senatorial e exige a reorganização das estratégias de campanha das coligações concorrentes.

Confira neste link íntegra da Carta Aberta