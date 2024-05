Fortes adianta nome do vice indicado por Laurez, enquanto Josi e Pisoni estão de olho no Republicanos do governador Wanderlei

O processo eleitoral em Gurupi está se desenvolvendo com rapidez, tornando desafiante para os pré-candidatos controlar ou abrandar o ritmo da disputa. Enquanto a formação das coligações majoritárias ainda permanece incerta nesse cenário agitado, destaca-se a presença do Republicanos, partido liderado no estado pelo Governador Wanderlei Barbosa, como a legenda mais cobiçada entre os postulantes à prefeitura de Gurupi: Josi Nunes (UB), Eduardo Fortes (PSD) e Cristiano Pisoni (PSDB).

Por Wesley Silas

O deputado e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes (PSB), foi o único a oficializar o nome de seu pré-candidato a vice: Juarez Moreira (PDT), filho do vice-governador Laurez Moreira (PDT), ex-prefeito da cidade. Ao escolher seu filho como vice, Laurez coloca em jogo sua trajetória política, caso a vitória não seja alcançada nas eleições atuais.

Por outro lado, a prefeita Josi Nunes tem se aproximado de figuras do segmento empresarial e conta também com o apoio de líderes religiosos influentes em Gurupi. Especula-se nos bastidores sobre potenciais nomes para vice, como o empresário Adailton Fonseca (PL) e o vereador Ivanilson Marinho (PL) como parte de um acordo com o senador Eduardo Gomes em um cenário político marcado por expectativas em relação às articulações dos senadores Dorinha Seabra (UB) e Eduardo Gomes (PL) e o deputado Carlos Gaguim (UB) para garantir o apoio do Republicanos à candidatura de Josi Nunes, num momento de tensões entre o governador e seu vice.

A indefinição sobre a escolha do vice do pré-candidato a prefeito Cristiano Pisoni (PSDB) permanece como um fator determinante. O partido busca uma aliança estratégica visando a escolha do seu vice e fortalecer sua presença na propaganda eleitoral.

Ofício circular interno distancia Josi Nunes do PT

A Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT, PV e PCdoB), com seu considerável tempo de TV e de Fundo Partidário estará longe do palanque da prefeita Josi Nunes (UB). Acontece após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, emitir um ofício circular interno que proíbe os parlamentares filiados à legenda de prestarem apoio a pré-candidatos de outros partidos nas eleições municipais deste ano e os que descumprirem as normas estarão sujeitos à instauração de processo ético-disciplinar. Com esta decisão a Federação Brasil da Esperança – FE Brasil terá como maior espaço com candidatos de partidos com viés esquerdistas.

Fundo partidário

No aspecto financeiro, a distribuição do Fundo Eleitoral reflete a posição dos partidos ante às eleições iminentes. A disputa por recursos se intensifica entre as legendas, com destaque para o PL, União Brasil e PT, que se posicionam entre os maiores beneficiários do financiamento eleitoral.

Em meio a esse panorama político multifacetado, é crucial acompanhar de perto os desdobramentos das convenções partidárias e as possíveis alianças que moldarão o cenário eleitoral em Gurupi.