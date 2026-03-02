“Fortes na Base”: Eduardo Fortes se articula como principal nome do Sul e Sudeste do Tocantins

Enquanto muitos ainda medem o clima político para 2026, o deputado estadual Eduardo Fortes já está em campo construindo, na prática, o projeto que deve colocá‑lo entre os principais nomes na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, com a bandeira de representar o Sul e o Sudeste do Tocantins.

Por Redação

Nesta segunda-feira (02), o parlamentar inicia o projeto “Fortes na Base”, uma ofensiva política planejada que vai percorrer 15 municípios do Sudeste do Estado. A iniciativa, que nos bastidores é vista como um passo decisivo para consolidar sua presença regional, combina prestação de contas, articulação com lideranças e reforço da imagem de Fortes como representante direto das bases municipais.

Giro estratégico pelo Sudeste

O roteiro inclui Natividade, Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Aurora do Tocantins, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins, Paranã, São Valério do Tocantins, Chapada da Natividade e Santa Rosa do Tocantins.

Não se trata apenas de uma agenda protocolar. O desenho político do “Fortes na Base” revela a intenção clara de consolidar um cinturão de apoio no Sudeste, região onde prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias têm cobrado, há anos, mais presença efetiva de representantes na Assembleia.

Nos bastidores, aliados avaliam que o deputado se antecipa a possíveis adversários ao ocupar, com constância, espaços que antes eram tidos como “terra de ninguém” em termos de representação estadual.

Política na ponta: escuta e prestação de contas

De perfil municipalista, Eduardo Fortes tem centrado o mandato na destinação de recursos, apoio a projetos sociais e acompanhamento direto das demandas apresentadas por gestores e comunidades.

“O mandato precisa estar onde as pessoas estão. Política se faz na ponta, ouvindo, respondendo e entregando resultados. O ‘Fortes na Base’ é um compromisso com quem acredita no nosso trabalho e com cada cidadão que espera ações concretas”, afirma o deputado.

A agenda no Sudeste também tem como objetivo apresentar resultados já encaminhados, destravar novas demandas e alinhar atuação com prefeitos, câmaras municipais e lideranças locais que, em muitos casos, veem no deputado a primeira porta efetiva de diálogo na esfera estadual.

Disputa de espaço regional: Fortes sai na frente

Com foco declarado nas regiões Sul e Sudeste, Fortes tenta ocupar um espaço historicamente fragmentado, onde a representação política alternou entre nomes que, muitas vezes, não mantiveram atuação contínua nas bases.

A avaliação entre articuladores políticos é que o deputado sai na frente na corrida por votos na região por um motivo simples: já apresenta serviços prestados, presença constante e entregas concretas. Em um cenário de dispersão de lideranças, tende a se consolidar como referência regional se mantiver o ritmo de atuação.

Após cumprir a etapa do Sudeste, o projeto deve avançar para o **Sul do Tocantins**, ampliando o mapa de influência do mandato e reforçando o discurso de que o deputado pretende ser a voz unificada dessas duas regiões na Assembleia.

Mandato na estrada e foco em 2026

Com o “Fortes na Base”, Eduardo Fortes leva o gabinete para a estrada, transforma a agenda em instrumento de articulação política e reforça o discurso de proximidade com a população. Ao mesmo tempo, constrói, diante dos olhos das lideranças locais, o enredo de sua pré-campanha para continuar na Assembleia Legislativa, agora com a missão explícita de representar o Sul e o Sudeste do Tocantins como prioridade.

Para um eleitorado acostumado a promessas distantes, a aposta de Fortes é simples e direta: mostrar que já atua pelas regiões antes de pedir novamente o voto. Nos bastidores, a leitura é que, se mantiver o ritmo e ampliar as entregas, o deputado tende a se firmar como um dos protagonistas da disputa proporcional em 2026.