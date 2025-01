Gaguim afirma que vai até Lula para pedir que não tire traçado da Ferrovia Oeste-Leste de Figueirópolis

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (UB) afirmou que pretende levar ao presidente Lula a preocupação do Tocantins com o estudo para mudança no traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), noticiado pela imprensa nacional. A ideia do Ministério dos Transportes seria tirar o trecho de Barreiras (BA) a Figueirópolis (TO), ligando o município baiano diretamente a Mara Rosa (GO). O caso foi trazido a público em vídeo pelo prefeito da cidade tocantinense, José Fontoura (Republicanos).

Gaguim afirmou ainda que vai acionar a bancada federal, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), prefeitos da região, vereadores, empresários e população em geral. “Precisamos de uma grande mobilização dos líderes, com apoio de nossa população, porque essa obra é fundamental para o Estado”, defendeu.