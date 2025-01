Gaguim anuncia evento com prefeitos e oficializa pré-candidatura ao Senado em encontro com presidente nacional do União Brasil

da redação

Durante encontro com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o deputado federal Carlos Gaguim (UB) confirmou que o Tocantins será palco de um grande evento político em fevereiro de 2025. O evento reunirá prefeitos e lideranças políticas do estado e servirá para o lançamento oficial da pré-candidatura de Gaguim ao Senado.

O evento contará com a presença de Rueda, que reforçou o apoio do União Brasil à pré-candidatura de Gaguim e destacou a relevância do parlamentar no cenário político estadual e nacional.