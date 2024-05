Gestão Social e Comunitária: Por trás da horta “há também inciativas sociais de acolhimento e projetos voltados a iniciação esportiva” diz Eduardo

Por Wesley Silas

Por trás da horta comunitária e dos serviços de apoio social, o deputado Eduardo Fortes afirma ao Portal Atitude que “há uma gestão eficiente que mantém tudo funcionando”. É assim que o pré-candidato a prefeito de Gurupi, deputado Eduardo Fortes, descreve suas iniciativas. “Por trás de uma horta comunitária e dos serviços de apoio social, há uma gestão que mantém tudo funcionando mesmo sem mandato,” afirma Eduardo.

Eduardo Fortes é o responsável pelas hortas comunitárias que mensalmente beneficiam 14 mil famílias, proporcionando alimentação saudável e melhorando significativamente a qualidade de vida da população. Essas iniciativas, segundo ele, não só ajudam na redução de doenças como hipertensão e diabetes, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas também promovem a sustentabilidade e a solidariedade na comunidade.

Além das hortas comunitárias, o deputado Eduardo Fortes destaca outras iniciativas sociais relevantes:

– Casa de Apoio Nova Esperança: Esta instalação oferece hospedagem e alimentação para 1.500 pessoas por mês, sendo a única nas regiões Sul e Sudeste do Estado que acolhe mães, pais ou responsáveis de pacientes de fora de Gurupi que buscam tratamentos médicos na cidade. O serviço é vital para aqueles que não possuem condições de arcar com alimentação ou hospedagem dignas durante os cuidados de saúde.

– Atleta do Amanhã: Programa voltado para a prática esportiva com uma escolinha de futebol, onde 80 crianças estão matriculadas. A iniciativa incentiva o desenvolvimento saudável e a prática de esportes desde cedo.

– Horta Comunitária Mirim: Atende 50 crianças, ensinando valores de cuidado com o meio ambiente e práticas de alimentação saudável desde cedo.

Perfil

Residente no Tocantins desde 2009, Eduardo Fortes possui uma trajetória profissional diversificada, tendo atuado como médico veterinário e gerente de controle de qualidade na Cooperfrigu. Sua experiência como empreendedor social, combinada com seu mandato como vereador de Gurupi (2017-2020), demonstra seu comprometimento com o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento social da região.

Bandeira

Como pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes reafirma seu compromisso com uma gestão humanizada, que prioriza o acolhimento e a promoção do desenvolvimento integral da população local. “A nossa visão inclui a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão social, a melhoria da infraestrutura urbana e a criação de oportunidades para todos os cidadãos de Gurupi”, concluiu.