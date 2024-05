Gomes visita Paraíso do Tocantins e afirma apoio à reeleição de Celso Morais

da redação

O presidente estadual do Partido Liberal (PL), senador Eduardo Gomes, cumpriu agenda neste sábado, 25, em Paraíso do Tocantins, ao lado do prefeito Celso Morais (MDB) e na oportunidade declarou apoio à sua reeleição.

Em Paraíso do Tocantins, Eduardo Gomes abordou o posicionamento político para o pleito de outubro, minimizando o fato de que estará em palanque oposto ao do Palácio Araguaia, que apoiará o projeto de Osires Damaso. “Há quem faça a prática do atrito, eu sempre fiz a busca do consenso e do diálogo. Estamos caminhando junto com o governador Wanderlei Barbosa e por questões normais da política, estaremos juntos em muitos municípios e eventualmente podemos estar em palanques diferentes, mas sempre com muito respeito. Tenho uma grande amizade com Damaso, mas em Paraíso caminharemos com o prefeito Celsinho”, decretou.