Governador em exercício Amélio Cayres reforça apoio à pré-candidatura de Eduardo Fortes 

da redação

Cumprindo a agenda no município de Gurupi na tarde desta terça-feira, 02, o governador em exercício, Amélio Cayres, do Partido Republicano (PR), reforçou seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Fortes para a prefeitura de Gurupi, durante a visita à Horta Comunitária do setor João Lisboa. O projeto foi idealizado pelo deputado Fortes e atende milhares de famílias, há mais de seis anos.

O governador em exercício também elogiou o impacto positivo da Horta Comunitária. “Conheci de perto o projeto social do meu colega deputado, uma grande ação que quero parabenizar. Esse projeto beneficia várias famílias, não só na cidade de Gurupi, mas também em outros municípios da região Sul,” disse.

Amélio Cayres destacou a competência e o comprometimento de Eduardo Fortes: “Eduardo é um grande deputado e está preparado. Fará uma gestão para todos, com um olhar voltado para as pessoas”.

O deputado e pré-candidato Eduardo Fortes expressou sua gratidão pela visita e reconhecimento de Cayres: “Sou grato pela sua presença e de sua equipe em conhecer nosso projeto social,” disse.

A visita e o apoio do governador em exercício fortalecem a pré-campanha de Eduardo Fortes, ressaltando seu compromisso com projetos sociais e o desenvolvimento da comunidade local.