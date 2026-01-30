Governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez prestigiam final da Copa do Craque em Gurupi  

O governador Wanderlei Barbosa participará da final da 39ª Copa do Craque 2026 – Taça Oswaldo Stival, neste domingo (1º), em Gurupi. O convite partiu do deputado estadual Eduardo Fortes, que também oferecerá churrasco aos torcedores e um show com o cantor Flaguim Moral durante a homenagem ao empresário Oswaldo Stival, patrono da competição. O vice-governador Laurez Moreira acompanha evento ao lado do deputado Gutierres Torquato; competição reúne lideranças políticas e público em disputa histórica entre Vila São Miguel e Javaé.
Por Wesley Silas
A presença de autoridades estaduais em eventos esportivos como a Copa do Craque reforça o papel dessas competições como espaço de articulação política e reconhecimento de lideranças regionais. O governador Wanderlei Barbosa tem participado regularmente de atividades esportivas no Estado, e sua ida à final sinaliza atenção às demandas do interior.
A decisão da competição reunirá as equipes Vila São Miguel, de Peixe, e Javaé, da Ilha do Bananal, em um confronto que marca o encerramento da maior competição de futebol amador do Tocantins. O evento, consolidado no calendário esportivo de Gurupi, atrairá atletas, dirigentes, lideranças políticas e um público significativo.
O vice-governador Laurez Moreira, presidente estadual do PSD, acompanhará o deputado estadual Gutierres Torquato, do PDT. Na semana passada, Laurez esteve na semifinal ao lado do ex-governador Mauro Carlesse, também do PSD e pré-candidato a deputado fedederal. Gutierres Torquato mantém uma barraca no local, oferecendo comida aos torcedores e shows com DJ Cabeção, Eduardinho e Barbosa na Pisada, além de churrasco e feijoada.
A final da Copa do Craque em Gurupi reúne não apenas o ápice esportivo da temporada, mas também um momento de visibilidade para lideranças políticas do Tocantins. Com a presença do governador, vice-governador e deputados, o evento reforça a integração entre esporte e política, especialmente em um ano eleitoral como 2026, onde articulações regionais ganham destaque.