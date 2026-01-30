Governador Wanderlei Barbosa e o vice-governador Laurez prestigiam final da Copa do Craque em Gurupi  

O vice-governador Laurez Moreira, presidente estadual do PSD, acompanhará o deputado estadual Gutierres Torquato, do PDT. Na semana passada, Laurez esteve na semifinal ao lado do ex-governador Mauro Carlesse, também do PSD e pré-candidato a deputado fedederal. Gutierres Torquato mantém uma barraca no local, oferecendo comida aos torcedores e shows com DJ Cabeção, Eduardinho e Barbosa na Pisada, além de churrasco e feijoada.

A final da Copa do Craque em Gurupi reúne não apenas o ápice esportivo da temporada, mas também um momento de visibilidade para lideranças políticas do Tocantins. Com a presença do governador, vice-governador e deputados, o evento reforça a integração entre esporte e política, especialmente em um ano eleitoral como 2026, onde articulações regionais ganham destaque.