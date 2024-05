Governador Wanderlei reforça aliança com Wlisses Barros em Palmeirópolis: ‘Estaremos juntos se Deus quiser’

Por Wesley Silas

O nome do empresário Wlisses Barros (PDT) ganha força política na sua pré-candidatura a prefeito de Palmeirópolis com apoios importantes como o do ex-prefeito e atual Secretário de Educação, Fábio Pereira Vaz, governador Wanderlei Barbosa e várias lideranças locais.

“O Wlisses Barros é um amigo e companheiro que trabalha junto com a gente e temos muita alegria de vê-lo na condição de pré-candidato a prefeito de Palmeirópolis e ele sabe que pode contar comigo e com o nosso empenho porque estaremos juntos se Deus quiser”, disse o governador Wanderlei Barbosa em recente visita em Paranã, região de Palmeirópolis.

As declarações de apoio, como a do governador Wanderlei Barbosa, fizeram com que o nome de Wlisses fosse reconhecido como pré-candidato de consenso na oposição ao atual prefeito

“As conversas que nós temos com o governador Wanderlei Barbosa é que teremos grandes parcerias durante o nosso mandato, pois sabemos que quando o prefeito anda junto com o governador, a possibilidade de atrair mais recursos são grande, principalmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, tendo em vista que temos uma extensa malha viária em nosso município e por isso é muito importante esta parceria com o Estado para darmos melhores condições para os agropecuaristas”, disse Wlisses Barros ao expor uma breve proposta sobre suas prioridades para melhorar a cidade de Palmeirópolis.

“O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) está entre os governadores mais bem avaliados do país e aqui em Palmeirópolis tem feito muito como os R$ 2 milhões do programa Tocando em Frente, está fazendo o recapeamento do asfalto que liga Paranã e Palmeirópolis”, completou.

Segundo Wlisses ele tem atuado em criar alianças com vários políticos, empresários, religiosos e comunidade em geral para contribuírem na formatação o seu Plano de Governo capaz criar benefícios socioeconômicos e oportunidades para a comunidade.

Sobre o apoio do empresário Edson Alves, ele destacou que a parceria e amizade vêm de longa data

“Eu tinha falado para ele que eu desistiria da minha pré-candidatura, caso ele fosse candidato porque ele tinha me ajudado na outra e ele é um parceiro que eu tenho. Eu sei do potencial e da influência que ele tem e a gente iria ganhar muito, assim como nós com o nosso projeto”, explicou.

Outro importante parceiro em Palmeirópolis foi estabelecido com o ex-prefeito e atual Secretário de Educação, Fábio Pereira Vaz

“Eu tenho conversado com o Fábio e com o Republicanos que é o partido dele com seus pré-candidatos a vereador e temos um alinhamento muito positivo é o governador agora sacramentou isso”, arrematou.