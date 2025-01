Governo do Tocantins exonera mais de 200 comissionados e segue reforma administrativa

da redação

O Diário Oficial do Estado trouxe na sexta-feira, 3, a exoneração de 214 cargos comissionados. A leitura é de que o Palácio se prepara para a reorganização de sua base na Assembleia, ainda como reflexo dos desencontros entre deputados e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nas eleições municipais de outubro.

Foram 12 exonerados da Secretaria da Administração, redistribuídos para a Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional; outros 26 dessa última pasta; 98 da Secretaria da Administração, redistribuídos para a Secretaria Executiva da Governadoria; e mais 78 dessa última pasta.

Na estrutura, o governador Wanderlei renomeou quinta, 2, e sexta, 3, com data retroativa a quarta-feira, 1º, 19 secretários estaduais e outros cargos de primeiro escalão, sem nenhuma novidade. Todos os que deixaram o governo no final de dezembro foram reincorporados à gestão. Faltam ainda os titulares de 11 secretarias e das 14 autarquias que são de livre nomeação do Executivo.

Confira quem voltou e quais pastas permanecem sem titulares:

VOLTARAM

Fábio Vaz, Educação

Carlos Felinto Júnior, Saúde

Cleizenir Divina dos Santos, Trabalho e Desenvolvimento Social

Karynne Sotero, Extraordinária de Participações Sociais

Márcio Barbosa, PM

Peterson Queiroz de Ornelas, Bombeiros

Wander Araújo Vieira, Secretário-Chefe da Casa Militar

Hercy Filho, Turismo

Berenice Barbosa, Mulher

Beto Lima, Indústria, Comércio e Serviços

Deocleciano Gomes, Casa Civil

Sergislei Silva de Moura, Planejamento e Orçamento

Murilo Francisco Centeno, CGE

Paulo César Benfica Filho, Administração

Donizeth Aparecido Silva, Fazenda

Thomas Jefferson Gonçalves Gonçalves Teixeira, Parcerias e Investimentos

Rosilene Fortunato de Souza, secretária particular do governadorKátia Chaves, Governadoria

Irana de Sousa Coêlho Aguiar, PGE