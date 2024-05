“Grupos políticos de Gurupi têm acordos demais, e nenhum deles prioriza os gurupienses”, defende Cristiano Pisoni

Pré-candidato defende uma gestão mais voltada à população e diz que excesso de acordos atrapalha. “Já estão surgindo políticos com olhos no Legislativo do estado que nem são da nossa região, encontrando todo o apoio em políticos de Gurupi. Mas vamos lembrar que precisamos de representantes da nossa região, porque os outros não terão ela como prioridade”, opinou o pré-candidato logo após a apresentação do deputado estadual Jair Farias como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026 durante aniversário do deputado Eduardo do Dertins

por Redação

“Estamos vendo, nos últimos dias, um retrato muito claro de algo que eu venho falando por onde eu passo: os grupos políticos atuais de Gurupi têm acordos demais, e nenhum deles coloca os gurupienses como prioridade. o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), sobre o cenário político atual da cidade.

De acordo com Pisoni, “precisa ser revista essa atitude de pré-candidatos à prefeitura apoiarem pré-candidatos ao Legislativo do estado que nem são da nossa região”. Para ele, uma das melhores formas de se fortalecer a base política de Gurupi, é elegendo deputados estaduais e federais que são da região. Essa fala compõe a ideia geral que Cristiano vem defendendo em sua pré-campanha: “Gurupi para os gurupienses”, que consiste em uma gestão que priorize do início ao fim o desenvolvimento da cidade e da própria população.

Gurupiense de coração

Cristiano Pisoni é natural do Rio Grande do Sul, mas há 40 anos veio para o estado do Tocantins, residindo na cidade de Gurupi. O pré-candidato já declarou que se considera gurupiense: “Eu garanto que sou mais gurupiense do que muitos que são daqui, sou gurupiense de coração. É isso que me motiva a entrar nesse pleito e não desistir. A gente pode fazer uma gestão que ouça de verdade as necessidades das pessoas daqui e valorize elas. É isso que eu quero fazer”, declarou Cristiano.