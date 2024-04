Gurupi: Pedro Morais firma filiação ao PDT como pré-candidato a vereador ao lado de lideranças políticas locais e estaduais

Por Redação

Pedro Morais, jovem influente em Gurupi, dá um passo firme rumo à sua trajetória política ao se filiar ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em uma cerimônia marcada pela presença do vice-governador e presidente estadual do partido, Laurez Moreira, do deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) e do seu amigo Juarez Moreira (PDT). A decisão de Morais foi respaldada pelo apoio caloroso de familiares e amigos, que o indicaram como pré-candidato a vereador, sinalizando uma nova era na sua carreira política com a promessa de defender os interesses de jovens, adultos e idosos.

O anúncio da filiação de Pedro Morais ao PDT como pré-candidato a vereador reverberou com entusiasmo pela comunidade de Gurupi. Ao lado de figuras políticas de peso como o vice-governador Laurez Moreira e o deputado estadual Gutierres Torquato, Morais reafirmou seu compromisso com a cidade e sua determinação em contribuir para o seu progresso.

“Optei pelo PDT devido à sua plataforma sólida, que me permitirá defender nossas ideias e projetos em prol do bem-estar da comunidade”, declarou Morais ao confirmar sua candidatura a vereador em Gurupi.

Agora, como pré-candidato a vereador, Morais se prepara para abraçar sua missão de representar os interesses da população de Gurupi e contribuir ativamente para o seu desenvolvimento, em uma jornada repleta de desafios e promessas para o futuro da cidade.