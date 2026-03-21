Gurupiense Mateus Simões assume o Governo de Minas Gerais neste domingo

Por Wesley Silas

Em um momento histórico para o Tocantins e para a política mineira, o gurupiense Mateus Simões (Novo) toma posse como governador do Estado de Minas Gerais neste domingo (22). A solenidade ocorre na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, a partir das 10h, sob a condução do presidente da Casa, deputado Tadeu Leite.

Trajetória e Perfil

Natural de Gurupi (TO), Mateus Simões completou 45 anos no último dia 9 de março. Advogado com mestrado em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos — instituição onde também lecionou —, Simões possui uma carreira consolidada na administração pública e no legislativo.

Procurador licenciado da ALMG, ele iniciou sua trajetória parlamentar como vereador em Belo Horizonte pelo Partido Novo. Antes de ser eleito vice-governador na chapa de Romeu Zema, ocupou a função estratégica de Secretário-Geral de Estado, o que lhe conferiu ampla experiência na gestão direta da máquina pública mineira.

A Solenidade de Posse

A cerimônia deve reunir a alta cúpula da política nacional e estadual. Além dos parlamentares anfitriões, confirmaram presença ex-governadores, membros das bancadas federal e do Senado, reitores de universidades, além de representantes da cúpula do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e prefeituras.

Os ritos institucionais terão início no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira (Edjao), onde Simões será recebido com as honras militares dos Dragões da Inconfidência, o grupamento de honra da Polícia Militar mineira.

Na sequência, o governador empossado será conduzido ao Plenário por uma comitiva de deputados. No local, ocorrerá a composição da mesa de honra e a leitura dos termos protocolares, oficializando a transmissão de cargo e o início de sua gestão à frente do segundo estado mais populoso do Brasil.