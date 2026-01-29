Gutierres Torquato admite articulação de dobradinha com Mauro Carlesse em Gurupi e diz que Laurez foi prejudicado por aliados como “uma senadora”

Por Wesley Silas

Em entrevista concedida à Nova FM, o deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) admitiu que trabalha para construir uma dobradinha política em Gurupi com o ex-governador Mauro Carlesse, seu antigo adversário. A movimentação integra, segundo ele, um projeto de representação da região Sul nas eleições de 2026.

“Eu vejo uma boa possibilidade num cenário em que possa se desenhar uma composição do Carlesse com o Gutierres”, afirmou o deputado à rádio.

A aproximação ocorre após anos de embates públicos. Em 2024, Gutierres defendeu a mudança do nome do Hospital Geral de Gurupi, hoje Ivo Carlesse — pai de Mauro Carlesse — para homenagear o médico João Neves, que morreu em 2020, vítima de Covid-19. Além disso, o parlamentar está entre os deputados que votaram pelo impeachment de Carlesse em 2022, após o ex-governador ser afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Carlesse acabou renunciando ao cargo antes da conclusão do processo.

Crise entre Wanderlei e Laurez

Gutierres também comentou, na mesma entrevista, o rompimento político entre o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o vice-governador Laurez Moreira (PDT). Para ele, o conflito tomou proporções desnecessárias e passou a dominar o debate político no Estado.

“É muito disse-me-disse e acho muito pouco provado. Erros houve de ambas as partes. Faltou maturidade do Wanderlei e do Laurez para entenderem que eles não são maiores do que os cargos que ocupam”, avaliou.

O deputado afirmou ainda que Laurez estaria sendo prejudicado por aliados que, segundo ele, alimentam ruídos e conflitos inexistentes.

“O que poderia hoje ter o Laurez apoiado pelo governo e o Wanderlei candidato ao Senado era o melhor para todo mundo. Mas tem uma senadora que talvez não aceite isso e outros que se sentem prejudicados dentro do processo e criam situações e narrativas que só o tempo vai mostrar”, declarou.