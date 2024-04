Halum declara apoio para Wagner Rodrigues em Araguaína: “É o nome certo”, diz

O ex-deputado federal César Halum declarou apoio à reeleição do prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues, nesta quinta-feira (4/4). “Com todo respeito que eu tenho aos demais concorrentes, e desejo boa sorte a eles, mas eu vou votar em Wagner”, enfatizou.

Halum também explicou os motivos da decisão e citou uma frase do prefeito. “Meu segundo mandato vai ser o mandato de recuperação do trabalho social dentro de Araguaína. Nós vamos combater a fome e a pobreza com toda a força que o município tem para com sua gente e para com o seu povo”. Segundo ele, foram essas palavras que o convenceram a apoiar reeleição de Wagner.

“Estou um pouco afastado da vida pública, em termos de mandato, mas não posso me acovardar e me omitir num momento importante pra cidade que me acolheu. Entendo que em uma eleição municipal nós precisamos colocar a razão acima da paixão. E pelo histórico e pelo trabalho que está se desenvolvendo, pelo tamanho que Araguaína é hoje nós precisávamos de alguém que estivesse altamente comprometido com a gestão pública. E eu vejo no Wagner, não pelo que ele já fez, mas pelo que ele ainda vai fazer por Araguaína, o nome certo, apropriado”, reforçou César Hallum.