Hiram Gomes, irmão do vice-prefeito de Palmas, pede exoneração do cargo de secretário da gestão Cinthia Ribeiro

Por Wesley Silas

Hiram Melchiades Torres Gomes pediu exoneração do Cargo de Secretário Municipal de Parcerias e Investimentos de Palmas. Ele é irmão do vice-prefeito de Palmas, André Gomes, e é teve o peso do senador Eduardo Gomes . As informações exclusivas foram dada ao Portal Atitude por uma fonte segura em Palmas.

A decisão, que será oficializada nas próximas horas, mostra estar estrategicamente alinhada para impulsionar a candidatura da deputada Janad Valcari (PL) à prefeitura, ganhando respaldo do influente presidente regional do Partido Liberal no Tocantins, senador Eduardo Gomes, irmão do vice-prefeito de Palmas, André Gomes e do secretário Hiram Gomes.