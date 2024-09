Homem é preso com 7 kg de drogas durante ocorrência de violência doméstica em Gurupi

A Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) prendeu um homem de 21 anos no setor Santa Rita, em Gurupi, por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira, 12. A equipe de Força Tática do 4º Batalhão foi acionada pelo COPOM para atender a uma possível ocorrência de violência doméstica e tráfico de drogas no setor Santa Rita. Imediatamente, os policiais se deslocaram ao local acompanhados de outras equipes da PM.

Ao chegarem ao endereço informado, foram recebidos pela vítima, que autorizou a entrada na residência. Durante a abordagem, o suspeito tentou se desfazer de objetos, jogando-os pelo muro para um lote baldio e no telhado da casa. Com o uso de uma escada, os policiais subiram até o telhado e encontraram uma caixa de papelão contendo uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Mais porções da droga foram localizadas no lote baldio.

Uma busca minuciosa no interior da residência revelou ainda uma balança de precisão, papel filme, quatro aparelhos celulares e R$ 717,00 em espécie dentro de uma bolsa. Confrontado, o suspeito admitiu ser o proprietário da droga e o envolvimento no comércio ilegal.

Após a apreensão de aproximadamente 7 kg de maconha e dos demais materiais, o homem foi conduzido à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil (CAPC), onde permaneceu à disposição da Justiça.