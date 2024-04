Homem é preso tentando transferir título de eleitor com comprovante de endereço falso

O suspeito tem 22 anos e queria passar a votar nas próximas eleições em Maurilândia do Tocantins, que fica a pouco mais de 40 km de distância da cidade onde mora. Segundo a Polícia Civil, um servidor da Justiça Eleitoral identificou que o documento não era legal e apresentou o eleitor à 17ª Delegacia de Polícia de Itaguatins.

A mudança no domicílio eleitoral dessa forma é considerada fraude prevista no artigo 289 do Código Eleitoral. A pena para o crime pode chegar a cinco anos de prisão e ao pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Depois de prestar depoimento, o delegado arbitrou fiança no valor de dois salários mínimos (R$ 2.824) e ele foi liberado para responder em liberdade.